من أنشيلوتي وزيدان لـ كارتيرون وباتشيكو.. الزمالك والريال وجهان لعملة واحدة

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يتحدث التاريخ والبطولات في لغة كرة القدم، فعند الحديث عن تعاقد الأندية مع المدير الفني للفريق، يبحث النادي عن تاريخه وإنجازاته ونجاحه في مجال التدريب، وماذا سيقدم الفريق له من إمكانيات مادية أو فنية، وما المقابل الذي سيستفيد منه النادي.

يتشابه الحدث والموقف في رحيل الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد متمثل في الدوري الإسباني، مع جيمي باتشيكو في الزمالك في الدوري المصري.

رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، عن الزمالك ليحل محلة البرتغالي جيمي باتشيكو، وتتكرر الطريقة برحيل باتشيكو، ورجوع كارتيرون، لقيادة القلعة البيضاء بعد تراجع نتائج الفريق مع باتشيكو.

يتكرر موقف باتريس كارتيرون، وجيمي باتشيكو، مع الزمالك، في ريال مدريد مع الفرنسي زين الدين زيدان والإيطالي كارلو أنشيلوتي، في قيادة الفريق مدير فني للفريق الملكي.

كيف دخل زيدان مجال التدريب

عرف الفرنسي زيدان مجال التدريب علي يد الإيطالي كارلو أنشيلوتي في 2013 مع ريال مدريد كمساعد مدرب، وساهم في إحراز كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك أسبانيا.

أقال ريال مدريد انشيلوتي بعد نهاية موسم 2015 بعد الخروج من الموسم بدون ألقاب للفريق، علي المستوي المحلي والقاري.

زيدان مع ريال مدريد

تولي زيدان قيادة ريال مدريد كمدير فني للفريق الأول بالنادي في يناير من موسم 2016، لثلاث مواسم متتالية حقق فيها مع الفريق الملكي العديد من الألقاب المحلية، والقارية، والعالمية، ليغادر الفريق لمدة 5 أشهر بعد النتائج السلبية للفريق في الفترة التي سبقتها.

عاد زيدان في 2019 لقيادة ريال مدريد مرة أخري كمدير فني، وإحراز الألقاب مرة أخرة، ولكن موسم 2020 /2021 كان موسم سئ للفريق علي المستوي القاري والمحلي، بالخروج من الموسم بدون ألقاب، ليغادر الفريق بقرار رئيس مجلس الإدارة بالنادي.

تتكرر مرة أخر برحيل التلميذ زيدان، وتولية المدرس أنشيلوتي مكانه في ريال مدريد كمدير فني، بعد خروج زيدان بريال مدريد من الموسم بدون ألقاب، سواء علي المستوي القاري والمحلي والعالمي، وجاء القرار من فلورينتينو بيريز رئيس النادي.