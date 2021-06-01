أحمد بدوي لـ دوت الخليج: وكالة الفضاء المصرية إنجاز عظيم وبها إمكانيات أعلى مستوى «فيديو وصور»

/634348/أحمد-بدوي-لـ-تحيا-مصر-وكالة-الفضاء-المصرية-إنجاز-عظيم-وبها-إمكانيات-أعلى-مستوى-فيديو-وصور

تحدث النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لوكالة الفضاء المصرية لمتابعة وتفقد أعمالها، كما تطرق في الحديث ايضا عن زيارة مدينة المعرفة الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نقلة تاريخية بمجال الفضاء بداية أكد النائب أحمد بدوي، على أهمية الزيارة لوكالة الفضاء المصرية، والتي شملت كل أعضاء هيئة المكتب، بالإضافة إلى حضور عدد من نواب اللجنة، موضحا انبهار الجميع لما رأوه من إنجاز عظيم داخل هذا الصرح وما به إمكانيات وتجهيزات على اعلى مستوى، والذي يؤكد أن هناك نقله تاريخية فى مصر بمجال الفضاء. تصنيع قمر صناعي مصري وعبر النائب احمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لموقع دوت الخليج، عن سعادته بسبب امتلاك وكالة الفضاء العديد من الخبرات والأفكار والرؤى، منوها إلى تصريحات الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بشأن الوكالة وتقديمها في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصور متكامل وخطة عمل لتصنيع قمر صناعي مصري بالكامل 100 % مصري. وتطرق رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب احمد بدوي، في حديثه للزيارة الثانية والتي كانت لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت التنفيذ على مساحة قدرها 50 فدان وتم الإنتهاء بنسبة 60% من المنشأت ويتم العمل بجهد كبير لإكمال المشروع على اكمل وجه، موجها التحية والتقدير لكل لأعضاء لكل أعضاء اللجنة والجهة التنفيذية الذيين شاركوا بالزيارة.

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