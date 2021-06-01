مباراة «مصارعة» بين لاعبو الأهلي في أول تدريب بعد السوبر الإفريقي «صور»

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شهدت تدريبات النادي الأهلي مباراة مصارعة خاصة بين لاعبي الفريق ومدرب احمال الفريق الأحمر وذلك بعد عودة الفريق للتدريبات بعد العودة من قطر عقب التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بثنائية دون رد.

ودخل لاعبو النادي الأهلي في مباراة مصارعة مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، في أجواء سادت عليها حلقة من الهزار والضحك بين أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

مباراة مصارعة بين لاعبي الأهلي

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء ‏فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت يومين بعد العودة من قطر يوم ‏السبت الماضي.‏

وبدأ مران المارد الأحمر بمحاضرة فنية تحدث خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني مع اللاعبين، ‏للتأكيد على بداية مرحلة في غاية الصعوبة، تبدأ بمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو ‏الجاري في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

و خاض الأهلي تدريبات بدنية عقب المحاضرة التي ألقاها بيتسو موسيماني، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها ‏جميع اللاعبين الموجودين في المران.‏

ونجح المارد الأحمر في التتويج بكأس السوبر الإفريقي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد ‏القطري.‏