فيديوجراف: رحلة العائلة المقدسة.. تراث مصرى استثنائى

جدة - نرمين السيد - تعد رحلة العائلة المقدسة من التراث المصرى الاستثنائى، توارثته الأجيال التى عمدت على تسجيله فى العديد من المصادر الدينية والتاريخية والمخطوطات النادرة التى تحتفظ بها الأديرة والكنائس القبطية فى مصر.





يكمن التأثير العميق لتلك الرحلة المقدسة فى الطابع الإنسانى للقصص التى لا تزال تروى عن حياة السيد المسيح، كذلك التفانى فى العبادة من المصريين والسائحين فى الكنائس والمزارات التى بنيت تخليدا وتذكارا لرحلة العائلة المقدسة فى مصر. بدأت الأحداث باضطهاد الإمبراطور هيرودس للمسيحيين، حيث حملت السيدة مريم رضيعها هربا من بطش الإمبراطور. ودخلت العائلة المقدسة مصر عن طريق صحراء سيناء، ثم تنقلت فى عدة مناطق وقضت بمنطقة جبل قسقام 185 يوما. ويضم مسار الرحلة 25 نقطة تمتد لمسافة 3.500 كم، وكل نقطة تحتوى على مجموعة من الشواهد المسيحية للرحلة، إذ استمرت العائلة المقدسة فى مصر 3 أعوام ونصف عام، ثم عادت مرة أخرى إلى فلسطين بعد وفاة هيرودوس. وخصصت الآثار 60 مليون جنيه لإحياء مسار العائلة المقدسة، حيث إن إحياء هذا المسار سوف يعمل على القضاء على موسمية السياحة.

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