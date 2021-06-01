صور.. البابا تواضروس يرأس احتفال الخطوات المقدسة فى كنيسة العذراء بالمعادى

جدة - نرمين السيد - تتكون الاحتفالية من عدة فقرات ضمنها كلمات لقداسة البابا، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، والدكتورة شيرين سيف رئيس مجلس أمناء مؤسسة مارتيريا، وفيلم وثائقى عن رحلة العائلة المقدسة فى مصر، بالإضافة إلى فقرة كورال.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى إن بركة زيارة العائلة المقدسة إلى مصر هى بركة حقيقية وليست كلامًا، فمصر تعرضت لمحن فى أزمنة كثيرة وخرجت منها مرفوعة الرأس، بفضل بركة زيارة العائلة المقدسة لأرضها، فبلادنا تقدست، أرضنا تقدست، تاريخنا تقدس، جغرافية بلادنا تقدست، مطالبًا وزارة التربية والتعليم أن تضم مسار العائلة المقدسة إلى مناهجها لأنه أمر يفخر به كل مصرى. ومطالبًا بأن يكون هذا العيد، عيدًا قوميًا.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى احتفالية مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى بمناسبة عيد مجئ العائلة المقدسة إلى مصر.

وقدم قداسة البابا فى مستهل كلمته الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ولرئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية بتطوير مسار العائلة المقدسة فى مصر، الى جانب مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة على الاهتمام بتطوير المسار، واصفًا إياه بأنه يعد إنجاز كبير.

وأشار إلى أننا فى مصر نعيش عصر من الإنجازات الضخمة، فهناك مشروعات زراعية وصناعية وفى مجال الطاقة والبناء والطرق، وهى بمثابة نهضة إنجازات غير مسبوقة ففى زمن قليل أقيمت مشروعات كبيرة. مشيدًا بانتباه الدولة المصرية بكل أجهزتها فى السنوات الأخيرة إلى مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، ذلك الكنز الموجود فى كتب التراث والتاريخ.

وأكد قداسته على أن للمسار قيمة روحية وثقافية اقتصادية.

وأشاد بموكب نقل المومياوات الملكية الذى جرى بمصر فى شهر أبريل الماضى، الذى أبهر العالم وقدم مصر برؤية جديدة، وقال قداسة البابا: "كم كان مدهشًا أن يقف الرئيس يستقبل ملوكًا حكموا بلادنا منذ آلاف السنين".

وأضاف: "لقد قدمت مصر الصورة الفرعونية الأصيلة لمجتمعنا المصرى، ومسار العائلة المقدسة كذلك يستطيع أن يقدم للعالم كله صورة لمصر ويخاطب العالم الغربى بالذات بلغته، ويخاطب العالم كله كيف أن مصر تهتم بهذا الأثر التاريخى والروحى فضلا عن كونه سبب بركة لنا".

واختتم قداسته بالحديث عن خمس بركات اكتسبها المصريون من نهر النيل، وهى:

- بركة المياه: حيث أننا نشرب منها ونستخدمها فى كافة أمور حياتنا.

- بركة الهدوء والحياة اللطيفة: حيث أننا نسكن حول النهر فأخذنا منه طبيعته، وطبيعته هادئة، صار المصريون يتسمون بالهدوء، فتاريخ المصريين لا يعرف عنفًا.

- بركة روح العبادة: فنهر النيل يجرى بطول مصر ثم فى نهايته يتفرع إلى فرعين، وهو بذلك يشبه شخص يصلى رافعًا يديه، وهذا يذكرنا أن المصريين شعب متدين، فروح العبادة أمر متجذر فينا منذ أيام الفراعنة، ثم المسيحية، ثم الإسلام، والمسيحية والإسلام فى مصر لهما طعم خاص فى مصر، هذا إلى جانب أننا لا نخاف ونثق دومًا أن يد الله معنا.

- بركة الوحدة الوطنية: فنحن نسكن متجاورين، دون تفريق، لذا تربت فى داخلنا ما نسميه باللغة المعاصرة الوحدة الوطنية.

- بركة روح العائلة: نحن فى مصر نعيش بروح العائلة الواحدة family spirit لنا جذر واحد، نحن "عائلة المصريين" لذا جاءت العائلة المقدسة الصغيرة لتبارك العائلة الكبيرة المصريين.