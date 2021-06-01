صور- إسكندرانى مبدع.. مهرجان لدعم ذوى الهمم فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ويهدف المهرجان إلى تشجيع المواهب الفنية والرياضة للشباب والأطفال من ذوى الهمم والمستفيدين من البرنامج القومى "أطفال وكبار بلا مأوى".

وأكدت عازر، حرص محافظة الإسكندرية على دمج أبناء المحافظة من ذوى الهمم والشباب المستفيدين من البرنامج القومى أطفال بلا مأوى فى المجتمع.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن هذا المهرجان يُصدر صورة إيجابية للمجتمع عن الشباب من ذوى الهمم والشباب الذين تعرضوا لظروف اجتماعية صعبة إلا إنهم لم يستسلموا وكافحوا ما يجعلهم قدوة ونموذج يحتذى به لجميع الشباب.

شهد الافتتاح كل من ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، ومحمد عبد الرازق، مدير عام استاد الإسكندرية الرياضى، والشيخ إبراهيم الجمل، والقمص يوحنا رمزى ممثلين عن بيت العائلة بالإسكندرية.