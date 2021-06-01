- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ويهدف المهرجان إلى تشجيع المواهب الفنية والرياضة للشباب والأطفال من ذوى الهمم والمستفيدين من البرنامج القومى "أطفال وكبار بلا مأوى".
وأكدت عازر، حرص محافظة الإسكندرية على دمج أبناء المحافظة من ذوى الهمم والشباب المستفيدين من البرنامج القومى أطفال بلا مأوى فى المجتمع.
وأشارت نائب المحافظ إلى أن هذا المهرجان يُصدر صورة إيجابية للمجتمع عن الشباب من ذوى الهمم والشباب الذين تعرضوا لظروف اجتماعية صعبة إلا إنهم لم يستسلموا وكافحوا ما يجعلهم قدوة ونموذج يحتذى به لجميع الشباب.
شهد الافتتاح كل من ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، ومحمد عبد الرازق، مدير عام استاد الإسكندرية الرياضى، والشيخ إبراهيم الجمل، والقمص يوحنا رمزى ممثلين عن بيت العائلة بالإسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- إسكندرانى مبدع.. مهرجان لدعم ذوى الهمم فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.