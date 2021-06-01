/634349/ثروت-سويلم--لا-أحد-يستطيع-منافسة-هاني-أبو-ريدة-على-رئاسة-اتحاد-الكرة-فيديو

قال ثروت سويلم : " كل إحترامي لكل الناس التي من المزمع ترشيحها خلال الفترات المقبلة ؟ والجميع يتمتمع بإحترام كبير".

وتابع سويلم: " عملت فيما سبق مع جمال علام لمدة 3 سنوات ، ومع هاني أبوريدة لمدة 4 سنوات ونصف ، أي أنني أمتلك تاريخ 7 سنوات ونصف مع رؤساء الإتحاد ، لكن في حالة الحديث عن هاني أبو ريدة ، فإنه يعد من ضمن 42 شخصية تدير الكرة على مستوى العالم".

وواصل سويلم:" حضرت مع هاني ابو ريدة في انتخابات سويسرا و زوريخ ورأيت قيمة ومكانة أبو ريدة في الوسط الرياضي ، ولم يسبق أن حققت استفادات شخصية بسبب العلاقة مع أبو ريدة ، لكن البعض أستطاع تحقيق ذلك من خلال الإستفادة بالعلاقة معه".

وأضاف هاني أبو ريدة: " كنت على خلاف سابق مع هاني أبو ريدة وعندما تواجدت في منصب مدير الكرة في اتحاد الكرة ، لم تكن العلاقة جيدة ولم يكن يحبني أو يريد وجودي لذلك هو لم يسعى لتواجدى ، لكن بعد معرفتي به على قرب، أًصبحت العلاقة بيننا جيدة للغاية".

وأستكمل : " لا يوجد منافس لهاني أبو ريدة في حالة ترشحه على منصب رئيس اتحاد الكرة ، وأرجو الأ يفسر احد تصريحي بشكل خاطئ ، ولا يجوز أن يصبح أحد ضد أخر لان العلاقة دائما تعود من جديد، على سبيل المثال تجد في المساء تراشق بين طرفين ثم تجد في اليوم التالي محبة بين الطرفين لذلك أنصح الأ يتخذ أي شخص موقف في جانب طرف على حساب الأخر".

وعن الخلافات داخل اتحاد الكرة قال سويلم: " مجلس ادارة هاني أبو ريدة كان به رموز مصرية مميزة للغاية ، وأي فرد يستطيع إدارة اتحاد الكرة ، لكن كانت المشكلة وقت الإجتماع ، تشعر وكأن " شيطان متواجد بيننا " والخلافات تنشب بشكل سريع ".

واختتم سويلم : " في الأخير اتمنى التوفيق لهاني أبوريدة في رئاسة اتحاد الكرة في حالة ترشحه على المنصب ، وحتى لو لم يترشح أتمنى التوفيق لأي شخص مكانه".