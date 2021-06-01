/634350/ثروت-سويلم-يكشف-عن-مفاجأة-بشأن-انتخابات-اتحاد-الكرة-القادم-فيديو
قال ثروت سويلم: " عندما تولى أحمد مجاهد رئاسة اتحاد الكرة ، شعرت بأنني ومجموعة المجلس السابق أننا متواجدين داخل الجبلاية متمثلين في تواجد مجاهد".
وتابع: " اتحاد الكرة من يدخله لا يحب أن يخرج منه مرة أخرى ، لكنني بفضل الله أكتسب شهرة واحترام كبير من خلال عمري في اتحاد الكرة، ورغبتي في خوض انتخابات اتحاد الكرة لم أناقشها مع نفسي بعد ، لكني أتمنى الدخول مع مجلس ادارة يستحق التواجد معه".
وواصل سويلم: " لم أطرح فكرة التواجد في انتخابات اتحاد الكرة القادم حتى أرى القوائم المقرر نزولها لخوض الانتخابات ، لأنني في حالة ترك مكان معين لأ اعود له مرة أخرى الإ بالطرق الشرعية وذلك هو سبب عدم ذهابي لشارع الجبلاية منذ رحيله وحتى اليوم".
وأستكمل المدير التنفيذي: " عند خروجي من اتحاد الكرة ، خرجت بشكل محترم وبكسب ود الجميع في الجبلاية ، لكنني أقدم كل الدعم لأحمد مجاهد في رئاسة اتحاد الكرة".
واختتم: " لم أتخذ قرار نهائي بشأن الدخول انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، واتمنى التوفيق لجميع المتواجدين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثروت سويلم يكشف عن مفاجأة بشأن انتخابات اتحاد الكرة القادم «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.