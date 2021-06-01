/634350/ثروت-سويلم-يكشف-عن-مفاجأة-بشأن-انتخابات-اتحاد-الكرة-القادم-فيديو

قال ثروت سويلم: " عندما تولى أحمد مجاهد رئاسة اتحاد الكرة ، شعرت بأنني ومجموعة المجلس السابق أننا متواجدين داخل الجبلاية متمثلين في تواجد مجاهد".

وتابع: " اتحاد الكرة من يدخله لا يحب أن يخرج منه مرة أخرى ، لكنني بفضل الله أكتسب شهرة واحترام كبير من خلال عمري في اتحاد الكرة، ورغبتي في خوض انتخابات اتحاد الكرة لم أناقشها مع نفسي بعد ، لكني أتمنى الدخول مع مجلس ادارة يستحق التواجد معه".

وواصل سويلم: " لم أطرح فكرة التواجد في انتخابات اتحاد الكرة القادم حتى أرى القوائم المقرر نزولها لخوض الانتخابات ، لأنني في حالة ترك مكان معين لأ اعود له مرة أخرى الإ بالطرق الشرعية وذلك هو سبب عدم ذهابي لشارع الجبلاية منذ رحيله وحتى اليوم".

وأستكمل المدير التنفيذي: " عند خروجي من اتحاد الكرة ، خرجت بشكل محترم وبكسب ود الجميع في الجبلاية ، لكنني أقدم كل الدعم لأحمد مجاهد في رئاسة اتحاد الكرة".

واختتم: " لم أتخذ قرار نهائي بشأن الدخول انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، واتمنى التوفيق لجميع المتواجدين".