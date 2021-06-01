/634354/لاعب-الأهلي-المعار-يرفض-العودة-للقلعة-الحمراء-تفاصيل

أبلغ السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي المعار لصفوف الفريق التركي أنقرة غوجو، إدارة نادي القلعة الحمراء، بعدم رغبتة في الرجوع إلي النادي والرغبة في الإستمرار في الإحتراف في قارة أوروبا.

جاء السنغالي أليو بادجي إلي القلعة الحمراء في 16 يناير 2020 في عقد يمتد مع الفريق لمدة أربع مواسم ونصف، مقابل مليوني يورو، قادم من صفوف فريق رابيد فيينا في الدوري النمساوي الممتاز.

مسيرة أليو بادجي مع الأهلي

حقق أليو بادجي مع النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز في في موسم 2020، والذي شارك فيه في مبارتي مع القلعة الحمراء، وأبرز ظهور له كان أمام بيراميدز وسجل هدف التعادل في المباراة لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

خرج السنغالي أليو بادجي صاحب الثلاثة والعشرون عام عن الأهلي في صورة عقد إعارة لفريق أنقرة التركي بدوري الدرجة الثانية، بعقد يمتد لخمسة أشهر مع الفريق في أوروبا.