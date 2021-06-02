سفير فلسطين بالقاهرة: نثمن حرص الرئيس السيسي على تحقيق المصالحة الفلسطينية

ثمن سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه الوطني والقومي الكبير على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف السفير - في مداخلة هاتفية لقناة "صدى البلد" في برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى - أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوفد المخابرات رفيع المستوى الذي زار فلسطين واجتمع مع قيادات الفصائل في غزة ومع وفد من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر لإعادة الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح أن هناك اجتماعات مرتقبة خلال أيام في القاهرة تبدأ بوفود من حماس ومن ثم وفود من الفصائل الفلسطينية كافة وبعد ذلك هناك استماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع القيادة في رام الله بحضور ومشاركة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتتم هذه اللقاءات تحت إشراف ورعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمود عباس.

وقال "نقدر ونثمن عاليا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه الوطني والقومي الكبير على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لأنها الأساس وحجر الزاوية في أي تحرك سواء في مسألة إعادة إعمار قطاع غزة أو في مسألة الترتيبات الجارية لإنهاء الأوضاع المتوترة في فلسطين ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بدءا من القدس وانتهاء بقطاع غزة".

وأوضح أن مصر دولة محورية وهي أساس كل حركة في المنطقة، لافتا إلى أن مصر اليوم تقود التحركات كافة في كل المسارات سواء في مسار ترتيب ما بعد وقف إطلاق النار وإنهاء الأوضاع المتوترة في فلسطين ووقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في القدس والمسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح وأنحاء الضفة الغربية، أو فيما يتعلق بتحريك المسار السياسي وهذا ما استهدفه وزير الخارجية سامح شكري من خلال زيارته لعمان ورام الله وزيارة وزير الخارجية الأمريكي ومجمل الاتصالات التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السيسي والرئيس محمود عباس.

وأكد سفير فلسطين بالقاهرة أن هناك علاقات عميقة جدا وأخوية بين الرئيس أبو مازن والرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن هناك شراكة قوية بين مصر وفلسطين في العديد من الملفات.

وأشار إلى أن هناك مساحة في الطرف الجنوبي تابعة لمحافظة غزة سيتم إقامة مدينة "مصر" عليها ، لافتا إلى أن إقامة مدينة "مصر" في غزة رسالة تضامن من الشعب المصري لنظيره الفلسطيني.

وأعرب عن أمله في أن تستفيد الفصائل الفلسطينية من التجارب السابقة وأن تنجح عملية المصالحة، قائلا إن هناك ترحيبا بالشركات المصرية الكبرى لإعادة إعمار غزة، ولافتا إلى أن شبكة البنية التحتية في غزة تحتاج إلى سرعة إنجاز لأنها تضررت بنسبة 50%، فضلا عن أن 50 ألف مواطن فلسطيني بدون مأوى بسبب العدوان الإسرائيلي