/634351/ثروت-سويلم-يكشف-عن-رأيه-في-أداء-اللجنه-الحالية-لاتحاد-الكورة-فيديو

أكد ثروت سويلم، عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي السابق للجبلاية في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن أحمد مجاهد هو الأفضل لتولى رئاسة الجبلاية ، مشددا على أن اللجنة الخماسية لم تنجح بسبب عدم تواجد أحد أبناء الجبلاية.

وقال ثروت سويلم: " لم يكن الأفضل من أحمد مجاهد في تولي اتحاد الكرة ، لأنه يمتلك من الخبرات والنزاهة الرياضية مع يساعده في تحقيق الإستقرار في الجبلاية ، وهذا الحديث ليس مجاملة له بل هو حقيقة منذ عملي معه في 7 سنوات".

سويلم وإختلافة مع أحمد مجاهد

وتابع سويلم: " اختلافي مع أحمد مجاهد كان أكثر من الأن ، لكن في الوقت الحالي هو متحمل مسئولية بطريقة مميزة ، ولم يكن يجمعنا علاقة اتفاق أثناء فترة تواجدنا في الجبلاية ولم يكن هناك مجاملة بيننا، لكن دائما تجمعنا علاقة إحترام متبادل حتى في حالة الإختلاف أو الإتفاق في أمور معينة ".

وواصل : " اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة على الرغم من أنها تضم شخصيات مميزة للغاية وعلى درجة احترام كبير وتجمعني بهم علاقة جيدة ، لكن تعرضوا للنقد بشكل كبير بسبب عدم وجود أسبقية عمل لديهم في اتحاد الكرة ، والجبلاية لها منظومة عمل معينة وركائز معينة لذلك لابد من تواجد عناصر تكون من أبناء اتحاد الكرة".

ثروت سويلم عن أحمد مجاهد

وأستكمل: " لذلك احمد مجاهد كان أفضل من يتولى إدارة اتحاد الكرة في الوقت الحالي ، وهو بكل صراحة أعلن أنه لن يخوض الانتخابات القادمة لذلك هو أظهر عدم تواجد نوايا لأي مصالح شخصية في الفترة المقبلة لكنه يتعرض للنقد الدائم بسبب عدم تواجد الجمهور داخل الجبلاية ".

وأضاف: " أبلغت أحمد مجاهد أنني حزين من أول يوم في عملي بإتحاد الكرة ، ولم أكن أتخيل أن الأمور تسير بهذا الشكل لأن الأمور مختلفة تماما عن الذي يظهر في الشارع ، والجماهير ترى دائما أن اتحاد الكرة هو خاطئ ويجامل طرف على حساب أخر".

واستكمل: " كنت دائما أنتقد أعضاء اتحاد الكرة بسبب عدم ذكر الأسباب وراء القرارات ، وعندما توليت رئاسة اتحاد الكرة مرتين بعد رحيل جمال علام ، في حالة اتخذا قرار كنت أذكر السبب ورائها حتى يتم الإفصاح عن هويتي أمام الأندية والجماهير ، ومشكلتي دائما تتلخص في نادي الشرقية كونني أحد أبناء المحافظة ، وأندية الداخلية على إعتباري أحد العاملين بها وأقولها دائما حتى لا أجاملهم على حساب أحد ".

واختتم: " أحمد مجاهد لا يوجد لديه بند المجاملات لذلك هو الأفضل خلال المرحلة الحالية".