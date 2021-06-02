فيديو - وزيرة التضامن : الرئيس وجه بافتتاح 5 آلاف حضانة جديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية.

أضافت: "لدينا أكثر من 5 آلاف رائدة ريفية، ومجموعات من الشباب المتطوعين للعمل فى مبادرات وزارة التضامن وبرنامج حياة كريمة"، متابعة: "لدينا أكثر من 3 آلاف جمعية أهلية تعمل فى مبادرات تحسين حياة المواطن وتنفيذ مبادرة حياة كريمة ".

واختتمت وزيرة التضامن : "القطاع الخاص يتطوع معنا بأجهزة تعويضية لذوى الهمم وتوفير فرص تمكين اقتصادى للسيدات فى القرى، مضيفة: "3.7 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة بحوالى 14.3 مليون مواطن يحصل على دعم نقدى منتظم ولدينا حوالى 77 ألف أسرة تحصل على دعم على فترات متقطعة".