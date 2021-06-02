إنفوجراف- وائل لطفى سنوات من مقاومة الإرهاب تتوج بجائزة الدولة للتفوق 2021

جدة - نرمين السيد - ووثق وائل لطفى مشروعه الفكرى فى 3 كتب حتى الآن، أحدها بعنوان "ظاهرة الدعاة الجدد"، والآخر "دعاة السوبر ماركت"، والثالث تحت اسم "دعاة عصر السادات".

وائل لطفى هو كاتب وصحفى مصرى من مواليد 1974 عام، وأحد أبناء مدرسة روز اليوسف، وتولى رئاسة تحرير جريدة الصباح اليومية، كما تولى رئاسة تحرير جريدة الدستور فى بداية مايو 2021، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية عام 2007 عن كتابه "ظاهرة الدعاة الجدد".

وأعلنت وزارة الثقافة، مساء أمس الثلاثاء، أسماء الفائزين فى جوائز الدولة لعامى 2020-2021، حيث عقد المجلس الأعلى للثقافة، اجتماعه السنوى الـ 65 للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وذلك فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.