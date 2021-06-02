فيديو - أمين عام المستشفيات الجامعية يوضح بالأرقام أهمية لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام لـ المستشفيات الجامعية، أهمية حصول الفرد على لقاح كورونا، لافتا إلى أهميته الشديدة فى القضاء على الجائحة التى تغزو العالم.





وقال، فى حواره لـ برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور" الفضائية إن احتمالية أن يصاب الفرد بجلطات نتيجة الإصابة بـ فيروس كورونا أكبر بـ 42 ألف مرة من احتمالية إصابته بجلطة نتيجة الحصول على أى نوع من أنواع لقاحات كورونا. أضاف: "من يصاب بـ كورونا هناك احتمالية إصابة 17 واحد من كل 100 مصاب بجلطات، ولكن احتمالية من يحصل على لقاح كورونا ويصاب بجلطة هى 1 فى كل 250 ألف فرد".

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