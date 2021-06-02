طقس الأربعاء .. انخفاض جديد لـ درجات الحرارة ورياح متقطعة .. القاهرة 33

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وخليج السويس. وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 33 20 الإسكندرية 27 19 وادى النطرون 32 20 طنطا 31 19 شبين الكوم 32 20 دمنهور 30 19 بلطيم 28 21 مطروح 25 18 السلوم 27 19 سيوة 32 19 بورسعيد 28 20 دمياط 27 20 الزقازيق 32 21 المنصورة 31 21 الاسماعيلية 33 19 السويس 33 20 العريش 28 18 رفح 27 17 رأس سدر 34 21 نخل 32 15 نويبع 39 25 طابا 32 22 كاترين 32 15 الطور 36 22 شرم الشيخ 39 28 الغردقة 38 27 مرسى علم 36 25 الفيوم 34 22 بنى سويف 34 22 المنيا 35 23 أسيوط 36 24 سوهاج 37 24 قنا 40 26 الأقصر 42 28 أسوان 44 29 ادفو 43 28 أبوسمبل 44 27 الوادى الجديد 41 23 حلايب 35 28 شلاتين 40 26

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