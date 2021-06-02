لليوم الثانى .. التأمينات تواصل صرف معاشات يونيو

جدة - نرمين السيد - وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها بـ 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أمس الثلاثاء، الموافق الأول من يونيو الجارى.

وشكلت الهيئة، غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، إلى جانب أيضا التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فيها.‎

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