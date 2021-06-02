حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 3-6-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 3-6-2021
مهنياً: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.
عاطفياً: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصاً واصمد أمام سحر الجنس الآخر.
صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.
حظك اليوم برج الثور الخميس 3-6-2021
مهنياً: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.
عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد جدالاً وخلافاً لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.
صحياً: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 3-6-2021
مهنياً: تحصل على أرباح غير متوّقعة، وتتلقى دعوة لمناقشة مشروع معيّن وتكتشف العديد من القواسم المشتركة مع أحد الاشخاص
عاطفياً: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.
صحياً: الاوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.
حظك اليوم برج السرطان الخميس 3-6-2021
مهنياً: تشعر بالقوّة على مواجهة الظروف الطارئة وتتمتّع بإرادة قويّة حيوية عظيمة تؤهّلك للمنافسة والنجاح والتفوّق.
عاطفياً: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم
صحياً: لكي يكون يومك مريحاً عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطاً
حظك اليوم برج الاسد الخميس 3-6-2021
مهنياً: تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، أنصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة بكل ما أوتيت من قوة وعزم وشجاعة.
عاطفياً: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة.
صحياً: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذاراً لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.
حظك اليوم برج العذراء الخميس 3-6-2021
مهنياً: يلاحظ الكثيرون اليوم الجهد الكبير الذي تبذله في العمل وتفانيك وإخلاصك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً.
عاطفياً: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما.
صحياً: إحم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.
حظك اليوم برج الميزان الخميس 3-6-2021
مهنياً: يجعل هذا اليوم أفكارك لامعة ومثيرة للاهتمام، وتكون متفائلاً أكثر من العادة ومتحمساً جداً، فتسعى جاهداً لتقديم الأفضل.
عاطفياً: يفاجئك الشريك اليوم بمواقف مميّزة جداً ويلاطفك بشكل كبير ليكسب رضاك، وبما انّك مطمئن البال تبادله الاهتمام.
صحياً: لا جدال ولا نقاش في أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.
حظك اليوم برج العقرب الخميس 3-6-2021
مهنياً: كن حذراً جداً ومتحفظاً، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعي والإدراك والمواجهة الشرسة أحياناً.
عاطفياً: كن أكثر لطفاً مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهماً لوضعك عموماً.
صحياً: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيراً بالكبد.
حظك اليوم برج القوس الخميس 3-6-2021
مهنياً: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.
عاطفياً: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.
صحياً: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك .
حظك اليوم برج الجدي الخميس 3-6-2021
مهنياً: تبرع إذا كنت تعمل في مجال العلاقات العامة أو في مجال إدارة الأعمال والصيرفة، عليك بالحذر الدائم والدرس المتأني لكل خطوة.
عاطفياً: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.
صحياً: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجاً وصعوبة.
حظك اليوم برج الدلو الخميس 3-6-2021
مهنياً: تعقد هذا اليوم صفقات مهنية كبيرة وتعقد اتفاقات تعاون جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة.
عاطفياً: لا تبقَ صامتاً أو كتوماً، وحاول أن تناقش الحبيب في أمور جوهرية وثقافية لتتعرف إليه أكثر فأكثر.
صحياً: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.
حظك اليوم برج الحوت الخميس 3-6-2021
مهنياً: حافظ على الملفات الخطيرة وعلى أسرار العمل ولا تبح بها لأحد، يوم مليء بالمفاجآت فكن مستعداً لكل متغيرات جديدة.
عاطفياً: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.
صحياً: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من الديبلوماسية في التعاطي.
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