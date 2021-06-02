أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسيِر "مصر للطيران" 47 رحلة جوية بمعدل 36 رحلة دولية و8 رحلات داخلية و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميعها أكثر من 4139 راكبًا، حيث تتجه الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، ولاجوس، وأكرا، والدوحة، ولندن، ونيويورك، وباريس، وروما، ودبى، وإسطنبول، وأمستردام، وفرانكفورت، وموسكو، وأبوظبى، وميلانو، والبحرين، والخرطوم، وبيروت، والشارقة، ونيروبى، وأديس أبابا، وواشنطن .. فيما تتجه الرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

القاهرة

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات" المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

القاهرة

تنتهى وزارة السياحة والآثار من أعمال ترميم جزء الرفرف الخشبى المجدد لقبة الفوارة المضيئة بجامع السلطان حسن، والذى تم تجديده بالكامل ضمن أعمال الترميم التى قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية بالجامع فى النصف الأول من القرن الماضى.

القاهرة

يبدأ مهرجان القاهرة للفيلم القصير "رؤى" فعاليات دورته الرابعة "أونلاين" عبر المنصة الإلكترونية للمهرجان وتستمر حتى 10 يونيو الجارى، برئاسة مالك خورى، وبمشاركة 123 فيلمًا قصيرًا، من بينها 50 فيلمًا يتنافس على الجوائز، وستقوم إدارة المهرجان بعرض هذه الأفلام من خلال لينك خاص سيطرح على منصة المهرجان بشكل يومى حتى ختام المهرجان.

لندن

تستأنف روسيا الرحلات الجوية من موسكو إلى لندن، بسبب تحسن وضع كوفيد-19، وستكون هناك ثلاث رحلات أسبوعية من موسكو إلى لندن.

موسكو

ينظر مجلس الاتحاد الروسى فى القانون الخاص بإلغاء معاهدة الأجواء المفتوحة فى جلسة عامة، وعقب إقراره، سيُرفع إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للتوقيع عليه.

إسلام آباد

يصل رئيس طاجيكستان إمام على رحمان إلى باكستان، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، يتبادل خلالها وجهات النظر حول تعميق التعاون الثنائى بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والأمن والدفاع والثقافة والتعليم والاتصال الإقليمى، كما أنه من المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة.