دعوة الرئيس السيسى للفصائل الفلسطينية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الرئيسية وتحت عنوان "الرئيس يدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع بالقاهرة برعاية أبومازن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى وجه بتحرك مصرى سريع فى جميع الملفات الفلسطينية، وبصورة متوازية لتحقيق الاستقرار فى جميع المناطق الفلسطينية، بالتنسيق مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، كما وجه بسرعة إدخال المعدات اللازمة للمساهمة فى إعادة الإعمار بقطاع غزة، موجها الدعوة إلى الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسـبـوع المقبل بالـقاهرة، للاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة أكدت لمصر التزامها باتفاق وقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل بذلك، وكانت حركة حماس فى القطاع قد طالبت الوزير عباس كامل بعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطينى محمود عباس. وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.

وبدوره، ثمن الرئيس الفلسطينى جهود الرئيس السيسى لترتيب البيت الفلسطیني، موجها وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لإعـادة الإعـمـار فى قطاع غزة، ومن المقرر وصـول وزراء من السلطة الفلسطينية إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل للتنسيق بشأن إعادة الإعمار.

وتحت عنوان "الرئيس: تعزيز التصنيع الزراعى والاعتماد على الطاقة النظيفة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس أكد أهمية استمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذى سيؤدى إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عـام فـى مـصـر وتـوفـيـر مـزيـد مـن فـرص العمل وزيادة الناتج المحلي. ووجه الرئيس بتعزيز الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، لعوائدها المتنوعة على الاقتصاد والمجتمع.

وشدد الرئيس، على أهمية الاستمرار فى جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصة المتعلقة بتنمية الـقـوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسـرة، مع تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني، وكذلك تـطـويـر قـطـاعـى الـصـحـة والـتـعـلـيـم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالى وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحـاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها مـن الـبـرنـامـج الـوطـنـى للإصلاحات الهيكلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس، مـع الـدكـتـور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والـدكـتـور مـحـمـد معيط وزيـر المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزيـر الـزراعـة واسـتـصـلاح الأراضـي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وفى الشأن المحلى أيضا وتحت عنوان "الكنيسة تحتفل بذكرى دخول المسيح مصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفلت أمس بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإقامته فيها ثلاث سنوات، حيث صلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة، التى تعد إحدى محطات العائلة المقدسة التى أقامت بها لفترة فى أثناء وجودها بمصر.

وعن مبادرة إحلال السيارات، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور محمد معيط وزيـر المالية أكد أنـه تم إقرار تيسيرات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مـبـادرة إحــلال المركبات المتقادمة، موضحا أن ذلك يأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل فرص امتلاكهم لسيارات حديثة والتحول للطاقة النظيفة.

وأضاف أنه تم تيسير إجراءات الاسـتعلام ساعد فى الائتمانى التى تقوم بها البنوك؛ بما ى تقليل الفترة الزمنية الـلازمـة لإصــدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحـد من حالات الـرفـض؛ لعدم الاسـتـدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بموقع المبادرة الإلكترونى لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضي.

وفى الشأن التعليمى، وتحت عنوان "انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا، فى عدد من المحافظات على رأسها القاهرة امتحان الشهادة الإعدادية فى يومها الأول، وسط تشديد الإجــراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى، مشيرة إلى أن أكثر من 158 ألف طالب أدوا الامتحانات بالقاهرة.

وتحت عنوان "الإسكندرية تستقبل 28 عربة سكة حديد جديدة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن ميناء الإسكندرية استقبل، أمس، دفعة جديدة من عربات الركـاب "28 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية" من ميناء سان بطرسبرج بروسيا، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.. وتعد الصفقة التى وقعتها هيئة السكك الحـديـديـة المصرية وشـركـة "ترانسماش»" الروسية، الممثل للتحالف الروسى المجري، هى الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر، وذلك بتكلفة مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو.

وفى تناولها لنشاط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مدبولى أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولى أهمية كبيرة، بمشروع التنمية الزراعية المتكاملة "الدلتا الجديدة لمصر" ويـحـرص على متابعة كـل المستجدات فيه باستمرار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الـذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى أمس لمتابعة تـطـورات المـشـروع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزيـر الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزيـر الـموارد المائية والــري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت "الجمهورية" إلى أن وزيــر الكهرباء والطاقة التجددة عرض، خلال الاجتماع، التصور العام لتوفير التغذية الكهربية لمشروع تنمية الدلتا الجديدة، وتحديد أولويات تنفيذ شبكات النقل الكهربائى بما يخدم المشروع ككل وبأقل تكلفة، مع رصد الاحتياجات من المحطات والمحولات المضافة للمشروع، بينما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا استعرض خلاله عناصر القوة والجذب فى موقع مشروع الدلتا الجديدة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى يستهدف توفير سكن لائـق لجميع شرائح المواطنين، ضمن المـبـادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إلى جانب العمل على توفير مزيد من فرص العمل لشباب المحافظات، وتطوير البيئة المعيشية لسكان تلك المناطق، كما أن الدولة تولى اهتماما شديدا بمشروع رفـع كفاءة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، وإعادتها لصورتها الحضارية المبهرة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعه مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الهيئة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمـدن الكبري، وكذا عــرض موقف مـشـروعـات إحـيـاء مناطق القاهرة التاريخية.

وأضافت الصحيفة أن اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، استعرض الموقف التنفيذى للمشروع، الذى يستهدف تنفيذ 500 ألف وحـدة سكنية؛ ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" .. مشيرًا إلـى أنـه عقب التوصل إلى الكثافات وأنواع الإسكان، واستخدامات قطع الأراضى فى المحافظات والمدن التى يتم بها مشروع التطوير، تم التنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومسئولى عـدد مـن المحافظات، فيما يخص قطع الأراضى التى سيتم تنفيذ المشروعات عليها.