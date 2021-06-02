/634357/موعد-مباراة-الأهلي-والزمالك--الحاسمة-لكرة-الطائرة

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً الحاسمة بين فريقى الأهلى والزمالك لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، المقرر لها على صالة المقاولون العرب.

ويتصدر نادي الزمالك للكرة الطائرة صدارة الترتيب بواقع 59 نقطة التى يمتلكها أيضا فريق الأهلى، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 19 ليمتلك الفريق الأبيض النصيب الأكبر من عدد مرات الفوز.

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وأكدت لجنة المسابقات أن الفائز فى هذا اللقاء سيفوز باللقب، جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3 /0 .

ودخل كلا الفريقين معسكرا مغلق مساء أول أمس الاثنين قبل 48 ساعة من لقاء القمة وسط تركيز تام من كلا المديرين الفنيين محمد اللقانى مدرب الزمالك ومحمد مصيلحى مدرب الأهلى.

واستطاع الزمالك فى الوصول إلى نفس نقاط الأهلى بالفوز على طلائع الجبش السبت الماضى فى اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلى من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2.

الأهلي والترجي التونسي

ومن ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحيه اخري أعلن مسئولو اتحاد الكرة موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي فريق طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في نهاية الموسم الحالي.

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.

وتذاع مباريات الدوري الممتاز عبر قنوات أون تايم سبورت حصرياً.

ومن ناحيه اخري تلقى الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة إنبي في كأس مصر، التي كان مقررا إقامتها يوم الجمعة المقبل، ويحتل النارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين.