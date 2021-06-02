كل ماتريد معرفته عن المعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي استعداداً لأولمبياد طوكيو

/634358/كل-ماتريد-معرفته-عن-المعسكر-التدريبي-للمنتخب-الأولمبي-استعدادا-لأولمبياد-طوكيو

ينطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب مصر الاوليمبي استعداداً لاوليمبياد طوكيو 2021 المقرر لها يوليو المقبل، على أن يكون المعسكر مفتوح لمدة 48 ساعة، على أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً يوم السبت.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولومبي قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد

ويرصيد موقع دوت الخليج قائمة المختارين:

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح -مصطفي شوبير

الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان “بيكهام”-محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

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الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد -ناصر ماهر -حسن علي - محمد صادق -رمضان صبحي -احمد عبدالقادر -إبراهيم عادل -طاهر محمد طاهر -عمر مرموش -فوزي الحناوي

الهجوم : مصطفي محمد -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد

وقدقرر الجهاز الفني انطلاق المعسكر اليوم وتم الاتفاق علي أن يكون المعسكر مفتوحا أيام 2 و3 و4 يونيو ثم يدخل الفريق معسكراً مغلقاً اعتبارا من السبت 5 يونيو.

وقد تم ترتيبإقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخب، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.

ونتيجة لتفشي فيروس كورونا، قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل البطولة لمدة عام على شاكلة ما قام به الاتحاد الأوروبي بخصوص كأس الأمم الأوروبية، لتقام بذلك في يناير 2022 وتستمر الكاميرون في احتضانها.