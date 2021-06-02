/634359/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة
تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 2/6/2021 ، لعل أبرزها ضمن الأجندة الدولية ، ويستعرض دوت الخليج أهم مواعيدج المباريات الدولية والقنوات الناقلة لها.
مباريات الفرق الدولية والقنوات الناقلة
البوسنة والهرسك ضد الجبل الأسود وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة beIN Sports 1 HD Premium
روسيا البيضاء ضد أذريبجان وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة beIN Sports 2 HD Premium
القنوات الناقلة لمباريات الأجندة الرياضية
النرويج ضد لوكسمبرج وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة beIN Sports 3 HD Premium
رومانيا ضد جورجيا وتقام المباراة في تمام الساعة 8.45 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة beIN Sports HD 4
هولندا ضد أسكتلندا وتقام المباراة في تمام الساعة 8.45 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة beIN Sports HD 3 English
إنجلترا ضد النمسا وتقام المباراة في تمام الساعة 8.45 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة beIN Sports 2 HD Premium
ألمانيا ضد الدانمارك وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة beIN Sports 3 HD Premium
فرنسا ضد ويلز وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة beIN Sports 1 HD Premium
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الطائرة
تقام مباراة القمة اليوم الأربعاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً الحاسمة بين فريقى الأهلى والزمالك لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021.
ويتصدر نادي الزمالك للكرة الطائرة صدارة الترتيب بواقع 59 نقطة التى يمتلكها أيضا فريق الأهلى، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 19 ليمتلك الفريق الأبيض النصيب الأكبر من عدد مرات الفوز.
وأكدت لجنة المسابقات أن الفائز فى هذا اللقاء سيفوز باللقب، جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3 /
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