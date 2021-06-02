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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 2/6/2021 ، لعل أبرزها ضمن الأجندة الدولية ، ويستعرض دوت الخليج أهم مواعيدج المباريات الدولية والقنوات الناقلة لها. 

مباريات الفرق الدولية والقنوات الناقلة

البوسنة والهرسك ضد الجبل الأسود وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة   beIN Sports 1 HD Premium

روسيا البيضاء ضد أذريبجان وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة    beIN Sports 2 HD Premium

القنوات الناقلة لمباريات الأجندة الرياضية 

النرويج ضد لوكسمبرج وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة beIN Sports 3 HD Premium  

رومانيا ضد جورجيا وتقام المباراة في تمام الساعة 8.45 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة   beIN Sports HD 4

هولندا ضد أسكتلندا وتقام المباراة في تمام الساعة 8.45 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة   beIN Sports HD 3 English

إنجلترا ضد النمسا وتقام المباراة في تمام الساعة 8.45 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة   beIN Sports 2 HD Premium

ألمانيا ضد الدانمارك وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة   beIN Sports 3 HD Premium

فرنسا ضد ويلز وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً وتبث المواجهة بين الفريقين قناة  beIN Sports 1 HD Premium

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الطائرة

تقام مباراة القمة اليوم الأربعاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً الحاسمة بين فريقى الأهلى والزمالك لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021. 

ويتصدر نادي الزمالك للكرة الطائرة صدارة الترتيب بواقع 59 نقطة التى يمتلكها أيضا فريق الأهلى، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 19 ليمتلك الفريق الأبيض النصيب الأكبر من عدد مرات الفوز. 

وأكدت لجنة المسابقات أن الفائز فى هذا اللقاء سيفوز باللقب، جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3 /  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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