وزير الاتصالات: 2.2 مليون مشترك على منصة مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت الموقف التنفيذى لمنظومة التحول الرقمى فى المجالات المختلفة، إذ أشار إلى أن عدد المشتركين على منصة مصر الرقمية وصل إلى 2.2 مليون مواطن، مقابل 1.8 مليون مواطن حتى منتصف أبريل الماضى، وبلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة حتى الان 3.2 مليون طلب، للحصول على خدمات: الشهر العقارى، والسجل التجارى، والتوثيق، والتموين، وخدمة مركباتى، وخدمة رخصتى، والمحاكم، والضريبة العقارية، مقارنة بـ 1.8 مليون طلب حتى منتصف أبريل الماضى، مضيفًا أنه من المخطط إطلاق الحملة الترويجية لمنصة مصر الرقمية خلال يونيو الجارى.

وفى سياق منظومة التحول الرقمى أيضا، تطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ملف انتقال العمل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه تم اختبار جميع البرامج (التطبيقات) التخصصية بالوزارة ليتم تهجير بياناتها للمنظومة الجديدة، وأنه تم حصر وتدقيق 854 تطبيقًا، وتم الاستلام من 38 جهة، وجار إعداد خطة تهجير البيانات والاختبارات النهائية بمركز البيانات الموحد فور استلامه.

وتابع: فيما يتعلق بالتطبيقات التشاركية، تم الانتهاء من تشغيل واختبار تطبيقات: الأرشيف الرقمى، والمراسلات، ودورات العمل، على البيئة الحوسبية المؤقتة، كما يجرى العمل على الانتهاء من تشغيل تطبيقات: إدارة الموارد البشرية، وإدارة البرامج والمشروعات القومية، والمرتبات، والمشتريات، والتوقيع الإلكترونى.

وكشف الوزير عن أنه تم الانتهاء من رقمنة 6 ملايين وثيقة تابعة لخمس جهات، ومن المخطط الانتهاء من رقمنة وثائق 6 جهات أخرى خلال الشهر الجارى بواقع 27.8 مليون وثيقة، فضلاً عن أنه سيتم الانتهاء من رقمنة أكثر من 34 مليون وثيقة تخص 10 جهات خلال شهر سبتمبر المقبل، وكذا الانتهاء من 320 مليون وثيقة تتبع 22 جهة فى ديسمبر المقبل.

وفيما يخص ملف الرقم القومى للعقارات، قال الوزير إنه جار ربط الرقم التعريفى الخاص بالضريبة العقارية وأملاك الدولة وبيانات ترخيص المبنى وعدادات الكهرباء على خريطة جيومعلوماتية موحدة، وأنه تم الانتهاء من ترقيم محافظة بورسعيد بالكامل، وجار العمل على باقى المحافظات تباعا.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه جار اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين جودة بيانات منظومة إدارة أملاك الدولة، حيث تم البدء فى تنفيذ تجربة استرشادية فى أحد الشوارع فى محافظة بورسعيد، ومن المخطط حصر كل التحديات المرصودة فى التجربة الاسترشادية لوضع نموذج عمل وخطة للتعميم.

وفى إطار تطبيق منظومة التحول الرقمى أيضا، تناول الوزير ملف ربط السجون بالمحاكم، موضحًا أنه فى المرحلة الأولى من المشروع تم الانتهاء من ربط 363 من أصل 378 موقعًا، وتم تفعيل الخدمة فى كافة المواقع.

وأشار إلى أنه تم تلقى طلبات من وزارة العدل بضم 545 موقعًا جديدًا للمنظومة، وفى السياق ذاته، قال إن إجمالى القضايا المنظورة رقميًا من بداية أبريل الماضى حتى 3 مايو الجارى بلغ 11 ألف قضية.

وانتقل الوزير بعد ذلك إلى الحديث عن الموقف الحالى للتطبيقات الإلكترونية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، موضحا أنه سيتم الانتهاء من الاختبارات وتدقيق الجودة لجميع تطبيقات المنظومة، خلال شهر ديسمبر المقبل، وتشمل هذه التطبيقات تسجيل المنتفعين، وتطبيقات مقدمى الخدمة الطبية، والتسويات المالية، وبوابة التسجيل والاعتماد، وقد تم نشر المنظومة فى 50 موقعًا بمحافظة بورسعيد، و22 موقعًا فى الأقصر، و8 مواقع فى الإسماعيلية، ومن المستهدف نشر المنظومة فى 31 موقعا بجنوب سيناء، و123 موقعًا فى أسوان، و32 موقعا فى السويس، وبحلول نهاية العام سيبدأ التشغيل والدعم الفنى للمنظومة.

وتناول الدكتور عمرو طلعت الموقف التنفيذى لمنظومة الامتحانات الرقمية فى القطاع الطبى، مشيرًا إلى أنه جار تجهيز المنظومة للإطلاق التجريبى فى 10 جامعات للتشغيل فى امتحانات يونيو 2021 والتشغيل النهائى للمنظومة بالكامل سيكون خلال العام الدراسى المقبل 2021-2022، كما أنه جار التنسيق مع وزارة التعليم العالى لوضع معايير للتحول الرقمى بالجامعات ليتم نشرها على الجامعات الخاصة والأهلية للاسترشاد بها فى مشروعاتهم.

وتطرق إلى منظومة البحث عن المفقودين، إذ تم الانتهاء من إدخال بيانات المستفيدين وصورهم لاستخدام تكنولوجيا التعلم العميق والتعرف على الوجه من خلال المطابقة بين الصور المحفوظة على النظام وصور المفقودين المدخلة من قبل الأهالى، وتم الربط بين البلاغات وبيانات المستفيدين بدور الرعاية لاستخدامها فى عملية البحث البيومترى، وتم الانتهاء من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمواطنين، وكذلك الانتهاء من التطبيق الخاص بالمستفيدين، وتم اختبار التطبيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والتأكد من جاهزية المنظومة.

وأشار الوزير إلى أنه يجرى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة فيما يخص رقمنة منظومة حوافز التصدير، والربط البينى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى فى مجال تطبيق منظومة إدارة الموارد المؤسسية فى مصانع الإنتاج الحربى.. كما تطرق لموقف منظومة الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى بالذكاء الاصطناعى، حيث ساهمت المنظومة فى خفض احتمالات إصابة نصف مليون مريض سكر بتدهور النظر نتيجة لاعتلال الشبكية السكرى.

وفيما يتعلق بمشروع بناة مصر الرقمية، أوضح وزير الاتصالات أن الدفعة الأولى البالغ عددها 109 طلاب، بدأت فى 5 مايو الدراسة مع جامعة "أونوا" الكندية فى تخصصات الأمن السيبرانى، والذكاء الإصطناعى، والروبوتات، وتم الانتهاء من شهادات اللغة الإنجليزية، والجزء التأسيسى من مهارات القيادة لهذه الدفعة، كما تم تلقى 88 طالبًا جديدًا للالتحاق بالدفعة الثانية من المبادرة، وتم قبول 65 طالبًا ومخطط بدء تدريبات اللغة والقيادة لهم بداية من يونيو، لافتًا إلى أنه جار دراسة إضافة تخصصى التكنولوجيا المالية وتصميم الدوائر المتكاملة، وتم التواصل من خلال السفارات مع أعلى 300 جامعة، كما تلقى طلاب الدفعة الأولى شهادات عملية من الشركات العالمية أمازون و IBM و مايكروسوفت، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 4 شركات إضافية للدفعة الثانية تضم شركات "هواوى" و"فودافون".

وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بترشيح طلاب وحديثى التخرج من كلية الهندسة للمساهمة فى إتمام الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية المعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح وزير الاتصالات أنه تم ترشيح 270 مهندس شبكات من قبل المعهد القومى للاتصالات للعمل ضمن الدفعة الأولى لمدة شهرين، وأنه يتم انتقاء الخبرات المناسبة من خلال مقابلات شخصية، ثم الحصول على الموافقات اللازمة، كما سيتم ترشيح شباب من تخصصات أخرى فى المراحل المقبلة من التنفيذ وفقًا لخطة العمل.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بجامعة مصر المعلوماتية، فقد تم فتح باب التقدم للجامعة فى 30 مايو 2021، وجار التواصل مع جامعات دولية أخرى لعقد اتفاقيات شراكة فى مجالات الهندسة الصناعية وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه من المخطط إنشاء 5 مراكز إبداع إضافية كمرحلة ثالثة لمشروع مراكز إبداع مصر الرقمية، بتكلفة 495 مليون جنيه، إذ سيتم انشاء مراكز إبداع فى 4 جامعات فى الزقازيق وبنها والفيوم وبورسعيد، مضيفًا أنه تم وضع خطة للتوسع وتطوير مدارس تكنولوجية جديدة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا والقناة والصعيد، وأنه تمت الموافقة على تحويل 5 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية، فى محافظات الدقهلية، والسويس، والمنيا، والقاهرة، والإسكندرية، وتتحمل وزارة الاتصالات تكلفة التشغيل والتأهيل لهذه المدارس لمدة 6 سنوات.

وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الخدمات التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه فيما يتعلق برفع كفاءة خدمة الهاتف المحمول، فقد تم التوسع فى إنشاء أبراج المحمول لتحسين التغطية فى جميع أنحاء الجمهورية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، بواقع 3 آلاف برج، إلى جانب خطة رفع كفاءة خدمة الإنترنت الأرضى، من خلال التعاقد مع شركة استشارية متخصصة فى مجال الاتصالات، والعمل على إتاحة خدمة الإنترنت الثابت للمناطق التى لم تصل إليها بعد.

وتناول الوزير جهود جذب العديد من الشركات فى مجال مراكز البيانات، إذ أعربت إحدى الشركات عن رغيتها فى الاستثمار بهدف دمج مصر فى الشبكة الدولية للشركة لخدمة عملائها فى آسيا وأوروبا، وقامت الشركة ببحث الأماكن المقترحة لاختيار الأنسب لقربه من مسارات الكابلات وتوافر الأراضى، بالإضافة إلى وجود خطط لجذب الشركات فى مجال تصميم الإلكترونيات، وفق مخطط يستهدف إقامة مجمع للإليكترونيات بمدينة المعرفة وتقديم حوافز تتعلق بتمويل بناء قدرات الكوادر الجديدة، واحتضان الشركات الناشئة.

وأوضح الوزير أنه من المخطط تطوير 906 مكاتب بريد، وتركيب ماكينة صراف آلى بكل مكتب ضمن المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، موضحًا أنه تم تطوير 562 مكتب بريد بالفعل، ومن المخطط الانتهاء من باقى المكاتب فى ديسمبر 2021، إذ يتم تمويل المشروع من موازنة هيئة البريد المصرى، مؤكدًا أنه من المخطط التواجد بكل مراكز الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة" (317 مركزًا)، على أن يُحدد استخدام المكتب وحجم التمثيل والخدمات المتاحة به بناءً على احتياجات كل قرية ومساحة المكاتب بكل منها على حدة.