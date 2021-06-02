اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للسلع المعمرة والمفروشات

جدة - نرمين السيد - تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات" المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.





وفى سياق أخر، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بافتتاح 5 آلاف حضانة جديدة فى المرحلة المقبلة. وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية: "لدينا أكثر من 5 آلاف رائدة ريفية، ومجموعات من الشباب المتطوعين للعمل فى مبادرات وزارة التضامن وبرنامج حياة كريمة"، متابعة: "لدينا أكثر من 3 آلاف جمعية أهلية تعمل فى مبادرات تحسين حياة المواطن وتنفيذ مبادرة حياة كريمة ". واختتمت وزيرة التضامن: "القطاع الخاص يتطوع معنا بأجهزة تعويضية لذوى الهمم وتوفير فرص تمكين اقتصادى للسيدات فى القرى، مضيفة: "3.7 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة بحوالى 14.3 مليون مواطن يحصل على دعم نقدى منتظم ولدينا حوالى 77 ألف أسرة تحصل على دعم على فترات متقطعة".

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