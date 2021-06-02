مستشفي مصر للطيران تستهدف تطعيم ٦٠ الف من العاملين بقطاع الطيران في...

أبوالعينين : الإنتهاء من تطعيم جميع الأطقم الجوية الأسبوع القادم

دكتور ايمن صلاح : نستقبل ٢٠٠ عامل يوميا واستجابة أكثر من متوقعة منذ اليوم الأول لإفتتاح الوحدة

في إطار الحملة القومية التي تنفذها الدولة حاليا للتطعيم ضد فيروس كورونا وفي إطار التعاون المشترك بين وزارتي الطيران المدني والصحة والسكان لتوفير اللقاحات للعاملين بقطاع الطيران كونهم ضمن خطوط الدفاع الأولي في التعامل مع المسافرين والوافدين من ضيوف مصر ، تواصل مستشفي مصرللطيران ، تطعيم جميع أفراد الركب الطائر بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وجميع العاملين بالصفوف الأمامية في خدمة العملاء في مختلف مواقع العمل حرصًا على سلامتهم وسلامة الركاب علي طائرات مصر للطيران؛ وذلك بالتوازي مع تطعيم الأطقم الطبية الذين يتعرضون يوميًا لأخطار الإصابة بالڤيروس؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة جميع المرضى والعملاء المترددين على المستشفى من داخل وخارج قطاع الطيران المدني.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه بالتزامن مع المجهودات التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات للمواطنين وبناء علي توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني تم افتتاح وحدة تطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفي مصرللطيران لخدمة العاملين بقطاع الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة وتستهدف حاليا تطعيم جميع العاملين بالقطاع البالغ عددهم ٦٠ الف عامل ثم أسرهم وأصحاب المعاشات كخطوة ثانية وذلك ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها وزارة الطيران والشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها للعاملين في هذا الشأن ، حيث تم بالفعل إعتبارا من ١٨ مايو الماضي البدء في تطعيم الصفوف الأمامية بمصر للطيران مثل الأطقم الجوية من طيارين وضيافة والأطقم الطبية بالمستشفى بماينعكس إيجابيا علي سلامتهم وسلامة الركاب والعملاء ومن المقرر الانتهاء من تطعيم جميع أفراد الركب الطائر بمصرللطيران خلال الأسبوع القادم وفقا الجداول التشغيل الخاصة بهم .

وأكد الدكتور ايمن صلاح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية أن وحدة تطعيم لقاح كورونا شهدت استجابة عالية جدا أكثر من المتوقع منذ بدء العمل في اليوم الأول من جانب الأطقم الطبية والأطقم الطائرة ، وقد شجعت التسهيلات التي تقدمها المستشفي لإجراء التطعيم العديد من العاملين علي الإقبال والتسجيل للحصول على اللقاحات وذلك من خلال منظومة متناغمة من فرق العمل بوزارتي الطيران المدني والصحة والسكان والتي توفر التطعيم بشكل دوري ومستمر لمستشفي مصرللطيران حيث تم تطعيم مايقرب من ٢٠٠٠ من العاملين حتي الآن بمتوسط استقبال ٢٠٠ حالة راغبة في التطعيم يوميا ، وقد وفرت وزارة الصحة نوعين من اللقاح هما استرازنيكا وسينوفارم ويتم اعطائهم وفقا للإستبيان الطبي الذي يدونه متلقي اللقاح ضمن خطوات التطعيم لتحديد أي اللقاحين أنسب وفقا للحالة الصحية لمتلقي التطعيم مع العلم أن اللقاحين يتمتعان بفاعلية جيدة ومقبولة جدا ولا يوجد فروقات في نسب الحماية والأمان ولكن بعض الحالات تحتاج إلي نوع معين من التطعيمات يتم استيضاحه من خلال الاستبيان الطبي .

واضاف دكتور ايمن صلاح أنه تم إعطاء الأولوية أيضا لأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الخاصة حيث تم تطعيم جميع حالات الفشل الكلوي بمستشفي مصرللطيران .

ووجه الدكتور ايمن صلاح رسالة طمأنة لمتلقي اللقاحات مؤكدا أنها الحل الأمثل الموجود حاليا للقضاء على هذا الوباء خاصة أن هذه الطعوم والأمصال آمنة جدا ودعا جميع المواطنين الي سرعة التسجيل علي موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح وخاصة أن الإقبال المتزايد من المواطنين خير دليل علي تكذيب الشائعات التي أثيرت حول الآثار السلبية لتلقي اللقاحات .

وعن مراحل التطعيم وإجراءات الحصول عليه أكدت الدكتور نهي نادر المشرف علي وحدة تطعيم لقاح كورونا بمستشفي مصرللطيران ان التطعيم لا يستغرق وقت بحيث لايتعدي ١٠ دقائق حيث تم إعداد قوائم داخلية بحضور العاملين يوميا علي مدار الأسبوع بالتنسيق مع الشركات التابعة وإدارة العلاقات العامة وخدمة العملاء وإدارة نظم المعلومات بالمستشفى بما يضمن مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الزحام داخل وحدة التطعيم ، شريطة أن يكون جميع الحضور قاموا بالتسجيل علي موقع وزارة الصحة قبل الحضور لوحدة التطعيم بمستشفى مصرللطيران لأنه المعيار الأساسي الذي يوضح للدولة حجم الأعداد الفعلية التي حصلت علي اللقاح حيث أن جميع البيانات التي تتم بالوحدة متصلة مباشرة مع شبكة بيانات وزارة الصحة.