التعليم: امتحانات الثانوية العامة تعقد فى لجان مؤمنة بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تعقد فى لجان بالمدارس مؤمنة، ويقود الامتحانات رئيس لجنة ومراقب وملاحظ سواء عقدت الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا، قائلة: "نفس الإجراءات التى كانت تحدث فى الماضى سوف يتم اتباعها أيضا فى حالة عقد الامتحانات إلكترونيا".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة انتهت من استلام استمارات طلاب الثانوية العامة، وتمت مراجعتها وإعداد حصر بأعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات حسب الشعبة، إضافة إلى توزيع الطلاب ومعرفة الأعداد الحقيقة الذين يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية الثانية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن النظام الإلكترونى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو ‏دون إلغاء، وسيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالى إلكترونيًا على التابلت، داخل لجان ‏بالمدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات - وفق نظام التقييم الجديد - نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن ‏الحفظ.

وحسب ما أكدته وزارة التربية والتعليم فإن امتحانات الصف الثالث الثانوى هذا العام هى أول ثانوية عامة تعقد امتحانات إلكترونيا على التابلت لدى الطلاب، مؤكدة أنه لا مجال لحدوث أى أعطال فى نظام الامتحانات الإلكترونية حيث تتخذ الوزارة كافة الضوابط والإجراءات التى تمكن كل طالب لديه تابلت من أداء الاختبار بشكل جيد دون أى مشكلات تقنية أو فنية.