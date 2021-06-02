/634362/موعد-انكسار-الموجة-الحارة-تعرف-على-حالة-الطقس-الأربعاء-والخميس

ويتوقع خبراء الهيئة، أن يسود طقس معتدل نهارا على طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء.

وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأربعاء 2 يونيو

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60- 70 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 3- 5 متر.

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة السواحل الشمالية 26 درجة جنوب سيناء 37 درجة شمال الصعيد 35 درجة جنوب الصعيد 44 درجة

الخميس 3 يونيو

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. درجات الحرارة: القاهرة والوجه البحرى 32 درجة السواحل الشمالية 26 درجة جنوب سيناء 36 درجة شمال الصعيد 33 درجة جنوب الصعيد 41 درجة

حالة الطقس في الخليج

فيما تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تشهد السعودية سماء غائمة جزئياً على مرتفعات ( جازان، عسير ، الباحة ). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، أما الامارات الطقس حار نهارا يصبح رطبا ليلاً، وفى البحرين حار مع تصاعد الأتربة وفى الكويت العظمى 48 °ﻡ.

طقس السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا سماء غائمة جزئياً على مرتفعات ( جازان، عسير ، الباحة ) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،حائل) و رياح سطحية نشطة على منطقتى الشرقية و الرياض. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم ساعة. فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

حالة الجو في الامارات

بينما توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، وحارا نهارا يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.