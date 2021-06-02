/634360/محمود-القط--الاستراتيجية-العامة-لقطاع-الآثار-تقوم-على-التنقيب-والبحث-صور

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ،أن اللجنة عقدت اجتماعها ،لعرض الاستراتيجية العامة لقطاع الأثار ،والتى تقوم على البحث و التنقيب عن الآثار وترميمها ،فضلا عن استحداث وسائل جديدة للترويج للآثار المصرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة،وبحضور الدكتور ايمن عشماوي، رئيس قطاع الاثار.

منطقة اثار صان الحجر

كما طرح طلب المناقشة المقدم للجنة من النائب محمد الصالحي، بخصوص منطقة آثار صان الحجر بمحافظة الشرقية ،كما تم مناقشة عامة حول الآثار المصرية و مسار العائلة المقدسة بين أعضاء اللجنة، و رئيس قطاع الآثار و انتهى اللقاء على الاتفاق باستمرار التواصل و التعاون الدائم بين اللجنة و القطاع للوقوف دائما على المستجدات و الحوار و تبادل الأفكار حول قطاع الآثار .

هذا ووجه النائب محمد الدابي وكيل أول اللجنة و جميع أعضاء اللجنة رسالة تعازي للنائب محمود مسلم رئيس اللجنة في وفاة و الده السيد محمد مسلم.

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،وافق نهائيا خلال جلسته العامة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وشهد مشروع القانون خلال مناقشته من حيث المبدأ أراءا متباينة من النواب ما بين مؤيد ورافض لمشروع القانون حيث برر الأعضاء الرافضين لمشروع القانون أسباب الرفض بأن مشروع القانون به تضارب في الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق، ورأي البعض أن مؤسسات الدولة الحالية قادرة علي التعامل مع الأزمات الصحية، واعتبر بعض النواب أن إنشاء الصندوق ألتفاف علي مجانية الصحة وعلي قانون التأمين الصحي الشامل ، كما أن الدولة من المفترض ألا تتوسع في انشاء الصناديق.