/634363/حيرة-موسيماني-كيف-يفكر-في-الاعتماد-على-هذا-اللاعب-لتعويض-غياب-أفشة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 6/19، ىضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا.

ويسيطر القلق داخل جدران النادي الأهلي، وذلك بسبب إصابة مجدي”أفشة” لاعب الفريق الذي تعرض لجزع في الكاحل ويغيب لمدة 3 اسابيع، فيما يشعر موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر بالحيرة والبديل المناسب لتعويض مكان اللاعب، حيث من ضمن المرشحين بقوة ناصر ماهر لاعب الفريق، والذي قد عاد مؤخراً بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها في الكتف.

موسيماني في حيرة قبل مواجهة الترجي

ويأمل بيتسو موسماني المدير الجنوب إفريقي، في ناصر ماهر حيث قد اللاعب مستوي مميز مع فريق سموحة بالرغم من عدم خوضة مباريات كثيرة مع المارد الأحمر، ولكن الاعب يتميز بمهاراته.

ويستعرض موقع دوت الخليج ارقام ثنائي الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي:

شارك أفشة حتى الأن في 76 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، منها أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

في المقابل، شارك ناصر ماهر حتى الآن 44 مباراة في تاريخه مع الأهلى في جميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى لزملائه، ولعب هذا الموسم 6 مباريات مع الأهلى بمعدل 258 دقيقة فقط لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وكان ناصر ماهر خرج معار لنادي سموحة الموسم الماضى، واستطاع أن يظهر بشكل جيد بعدما خاص معهم 29 مباراة نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 12 أخرى لزملائه وهو ما أعاده مرة أخرى للأهلى.

الأهلي ضد الترجي

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة

ومن ناحيه اخري أعلن مسئولو اتحاد الكرة موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي فريق طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في نهاية الموسم الحالي.

تأجيل المباراة

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.