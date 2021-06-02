/634364/خاص-شوقي-غريب-يستقر-على-ثلاثي-المنتخب-فوق-السن

منذ تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو بعد حصد لقب أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بدأت التكهنات حول الثلاثي المنضم لكتيبة الفراعنة فوق السن ، ويبدو أن المنافسة قوية للغاية بين ثالث المرشحين للتواجد في قائمة شوقي غريب للعرس الأولمبي القادم.

ويرصد دوت الخليج كيفية تفكير شوقي غريب في ثالث المرشحين للإنضمام لمنتخب مصر الأولمبي بعد الإستقرار على ضم محمد صلاح المحترض ضمن فريق ليفربول الإنجليزي، بالإضافة لتواجد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

لاعبين المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو

وتنص اللوائح في أولمبياد طوكيو على تواجد 3 لاعبين فقط فوق سن الـ 23 سنة مع أعضاء الفريق الأساسي مادام لم يتخطى الـ 23 عام ،على أن تكون القائمة بأكملها تحتوى على 18 لاعب بشكل أساسي و4 لاعبين بشكل إحتياطي.

وبعد الإستقرار شوقي غريب أستقر على ضم محمد صلاح ويتبقى لاعبان أقربهم حتى الأن هو محمد الشناوي حارس الأهلي ثاني أكثر اللاعبين المرشحين بعد لاعب ليفربول الإنجليزي، ليبقى الصراع على اللاعب الثالث بين العديد من لاعبي المنتخب المحليين أو الدوليين.

وينفرد دوت الخليج بأسماء المرشحين لإكتمال عقد الثلاث لاعبين فوق السن وهم كالتالي:

أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي

محمد النني لاعب بازل السويسري

طارق حامد لاعب الزمالك

ومن المقرر أن يستقر شوقي غريب على الأسماء الثلاثة خلال الأيام القادمة من أجل مخاطبة أنديتهم للموافقة على خوضهم أولمبياد طوكيو على الرغم من أنه بالفعل بدأ التواصل مع إدارة الأهلي لطلب إنضمام محمد الشناوي لصفوف الفراعنة كذلك الأمر بالنسبة لمحمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي. وكان شوقي غريب قد أعلن عن قائمة المنتخب الأولمبي إستعداد لأولمبياد طوكيو القادمة والتي جاءت كالتالي:

قائمة المنتخب المصري الأولمبي

حراسة المرمي : محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.