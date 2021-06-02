محلية النواب تناقش 4 طلبات احاطة مقدمة من محمد زين الدين..اليوم

/634365/محلية-النواب-تناقش-4-طلبات-احاطة-مقدمة-من-محمد-زين-الديناليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمنماقشة عدد من طلبات الاحاطة والمقترحات والشكاوي ، المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، وتناقش طلبات الاحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين ، بشأن :

الاحوزة العمرانية الاول: سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والاحوزه العمرانية لمركز ومدينة ادكو والقري التابعة لها وتوابع القري بمحافظة البحيرة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والحد من العشوائيات . الحدود الادارية لمدينة ادكو الثاني: الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الادارة المحلية بالسير فى تعديل الحدود الادارية لمدينة ادكو محافظة البحيرة بالرغم من قيام هيئة المساحة بالاشتراك مع المحافظة بعمل رفع مساحي للمناطق المراد ضمها تمهيدا لموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالحدود الجديدة . اقرا ايضا:وفد التنسيقية يلتقي رئيس الرقابة المالية لمناقشة قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا الثالث : الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الادارة المحلية فى فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها لايجاد الحلول الفورية لانهاء توصيل المرافق للمواطنين الذين تم قبول طلباتهم. الرابع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لايجاد حلول لانهاء تخصيص قطعة ارض لبناء مجزر آلي جديد لسوء حالة المجزر الحالي ومخالفة الاشتراطات البيئية وذلك لمركز ومدينة أدكو محافظة البحيرة.

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