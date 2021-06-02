زوج يتهم زوجته بتشويه سمعته.. وآخر: "ضربتني وأخدت البيت"

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شهرت بسمعته على الفيسبوك

أمام محكمة القاهرة الجديدة، أقام زوج دعوي قضائية طالبها بدفع تعويض مادي قدر بـ مليون جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، جراء سبه وقذفه والتشهير بسمعته بجهة عمله وعلي موقع التواصل الاجتماعي، واتهامه كذبا بالإساءة لها والتعدي عليها بالضرب.

أقامت دعوى طلاق

وقال أن الزوجة انتقمت منه بعد إقامتها دعوي طلاق خلعا ورفضها رد مقدم الصداق الحقيقي البالغ 700 ألف جنيه وعرض رد ألف جنيه لاغير وتعنيفه والتعدي عليه بالضرب المبرح.

هجرتني واستولت على منزلي

وأكد الزوج فى دعواه: "زوجتي هجرتني بعد عام ونصف من الزواج وإنجابها طفلتي، وامتعنت عن تمكيني من حقوقي الشرعية، واستولت علي منزلي بعد حصولها على حكم تمكين، وحرمتني من رؤية طفلتي، رغم تقاضيها النفقات بشكل شهري بما يتجاوز 18 ألف جنيه شهريا لتنفقها علي أسرتها وأشقائها، وعندما يئست من عودتها وحل المشاكل بشكل ودي، لجئت لطلبها في ببت الطاعة لتقرر الانتقام مني".

ضربتني بشكل مبرح

وتابع: "حرمت من رؤية طفلتي طوال شهور، كنت ألتقي بها فقط حال مرضها، حتي تحصل زوجتي علي المصروفات، لترفض كافة الحلول الودية لتنفيذ حكم الرؤية، وعندما ذهبت لمنزل أهلها لمحاولة الصلح وتربية ابنتي بشكل مشترك قاموا بالتعدي علي بالضرب المبرح، مما أدي إلى تضرري وحرماني من حقي الطبيعى، والقانونى فى رؤية الصغار، والتسبب بإيذائي نفسيا".

تعويض مقابل الاضرار المادية والمعنوية

وطالب الزوج بحقه فى الحصول على تعويض مقابل الاضرار المادية والمعنوية التي وقعت له، وذلك بعد تسلم زوجته كافة حقوقها الشرعية، وتمكينها من، وهو ما تم قدم شهادة به للمحكمة.

زوج بدعوى نشوز: استولت على المنزل وتلاحقنى بدعاوى

وفي واقعة ودعوى أخرى أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وتمكينه من منزله بعد استيلائها عليه.

وقدم للمحكمة المستندات اللازمة لما تعرض له من إصابات بعد تعديها عليه بالضرب المبرح برفقة أولاده، وذلك بعد 16 عاما من زواجه منها، ليؤكد: "زوجتي اتهمتني بتبديد المنقولات كذباً، ولاحقتني بـ4 دعاوي حبس، وحرضت أولادى علي كراهيتي".

تحمل عنف زوجته

وأشار الزوج إلى أنه خلال سنوات الزواج، تحمل عنف زوجته، واستيلائها علي أموالي، فكانت دائما ما تهدده بالمؤخر، وتبتزه بأولاده وطرده من المنزل، لتقيم خلال سنوات زواجهما دعوي طلاق مرتين وتتنازل عنهم بعد وساطة بعض المقربين.

زواج تقليدي

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة أثناء نظر جلسات القضية: "تزوجت زواج تقليدي، وبعد أن جمعني وإياها منزل واحد رأيت وجهها الحقيقي وأخلاقها السيئة، لتتحول حياتي إلي عذاب بسبب جنونها وطمعها فى أموالي، وكراهيتها لأسرتي دون أى سبب ورفضها الاختلاط بهم، واستقبالهم بمنزلنا".

فضحته أمام عائلته

وأضاف: "بعد 16عاما من الزواج برفقة زوجتي لاحقتني بالتقصير، وفضحتني أمام عائلتي ومعارفنا، وطردتني من منزلي واستولت علي مبالغ مالية تتجاوز المليون ونصف، مما أدي إلى تدمير علاقتي بأولادي، ولاحقتني بسلاح الحبس، واتهمتني بسرقة قائمة المنقولات، وحاولت التخلص مني، وادعائها خشيتها أن لا تقيم حدود الله، لأدفع الثمن بالحرمان من أولادي بعد أن منعتني من رؤيتهم، وقيامها بالتعدى علي بالضرب مما استدعى علاج أكثر شهرين".