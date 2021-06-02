سياحة النواب تثمن الدور الوطنى للبنك الأهلى لحملة إيكو ايجيبت لدعم السياحة البيئية

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دعم السياحة البيئية

وأكد " إدريس " فى بيان له اصدره اليوم أهمية تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال توقيع البروتوكول بأنه يعكس بداية جديدة للعمل البيئى بدعم البنك الاهلى كراعى استراتيجى للحملة وأحد اهم البنوك الوطنية والقطاع المصرفى للعمل البيئى و لحماية التنوع البيولوجى و المساهمة في الترويج للسياحة البيئية محليا و عالميا معلناً اتفاقه مع الوزيرة فى توجيه الشكر للبنك الأهلى كشريك وطنى وراعى استراتيجى للحملة وهو فاعل لكافة الاعمال الوطنية ليعكس دائما اهمية و قيمة الدور الاجتماعى للقطاع المصرفى فى مصر لدعم سبل الارتقاء والنمو على كافة المستويات الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية وايضاً تأكيد الوزيرة بأن البنك الأهلى يعتبر من أوائل البنوك التى قامت بالعمل مع الوزارة فى عدة مجالات كمشروعات الحد من التلوث من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث يقوم البنك بدعم المصانع لتتوافق بيئياً من خلال قروض ميسرة، و تعد هذه الخطوة هامة لدمج القطاع المصرفى فى المنظومة البيئية بكل محاورها، داعيةً البنوك العاملة بالقطاع المصرفى بمصر الى المشاركة فى دعم و الاستثمار بالقطاع البيئى كأحد اهم المجالات الواعدة فى مصر.

كما أشاد النائب أحمد إدريس بتأكيد المصرفى هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى بأن الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة وحق للأجيال الحالية والقادمة، وهو جزء رئيسى من إستراتيجية البنك الاهلى وأن البنك الاهلى يتحمل هذه المسؤولية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة لإرساء قواعد العمل المشترك لتفعيل مفهوم المسؤلية الاجتماعية و البيئية للبنك من أجل حماية ثروات مصر الطبيعية و تنوعها البيولوجى اضافة الى تأكيد " عكاشة " بأن التعاون مع وزارة البيئة ممتد منذ التسعينيات فى مجالات مختلفة ،ونظراً للحركة التنموية التى تشهدها مصر منذ حوالى ٧سنوات والتوجه نحو الإهتمام بالبيئة والصناعة والسياحة فسوف يستمر التعاون فى مجالات عديدة مختلفة لتحقيق الأهداف القومية.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة إيناس محمد أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمصرفى القدير هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وذلك بالمركز البيئي الثقافى التعليمي " بيت القاهرة " بالفسطاط.