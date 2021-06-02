/634369/18-طلب-إحاطة-على-طاولة-لجنة-الادارة-المحلية-بمجلس-النواب-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها، لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوي وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، وتناقش لجنة الادارة المحلية ،برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة أحمد ثابت، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لرصف الطرق الفرعية لمركزي ومدينتي كوم حمادة وبدر وذلك حافظا على أرواح المواطنين.

مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب بلال النحال ،بشأن تهالك طريق المروحة قرية سيدي عقبة مركز المحمودية محافظة البحيرة. مناقشة طلبا الاحاطة المقدمان من النائب محمد عبد الله زين الدين بشأن

الاول: ماشاب من فساد واهدار للمال العام فى اجراءات مناقصات رصف الطرق الداخلية بمركز ومدينة ادكو محافظة البحيرة مع مراجعة جميع الطرق التي تم رصفها ، وما تم فيها من أعمال غير مطابقة للمواصفات واتخاذ اجراءات قانونية هامة فى هذه الوقائع.

الثاني: تقاعس الحكومة فى إقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز ادكو محافظة البحيرةوايجاد الحلول اللازمة لإعادة تأهيل المصيف وتطويره على غرار المصايف السياحية العالمية.

المجمع الاداري

كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائبين أحمد العرجاوي، ومحمد الحوفي بشأن: إحلال وتجديد المجمع الاداري الايل للسقوط الذي يشمل مديريات الصحة والاصلاح الزراعي والقوي العاملة، وإضافة بعض الخدمات الادارية الأخري التي ليس لها مبني إداري.

ارض الاصلاح الزراعي

كما تناقش طلبا الاحاطة المقدمان من النائب أحمد العرجاوي، بشأن: الاول : عدم تقنين المباني التي أقيمت على ارض الاصلاح الزراعي بمدينة أبو حمص محافظة البحيرة بالرغم من تقدم المواطنين بطلبات التقنين ودفع المقدم المطلوب وهو 25% للوحدة المحلية .

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الثاني: نقل السيارات من داخل مدينة أبو حمص إلى مكان سوق الماشية نظرا لصعوبة الحركة المروروية فى وجود هذا السوق، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة