اليوم .. وفد من الجامعة المصرية اليابانية يزور ميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - ويبحث الوفد تصميم منظومة لفرز وفرم المخلفات الصلبة وتجهيزها لإعادة التدوير وتدوير المخلفات العضوية والاستفادة منها، فضلا عن استخدام كاميرات لرصد التلوث البحرى الناتج عن السفن بميناء دمياط. ويستعرض الوفد تخطيط جديد لحركة الشاحنات بالميناء، لتفادى حدوث التكدس على البوابات والطرق المؤدية للميناء خاصة مع توقع زيادة الحركة بعد الانتهاء من المشروعات الاستثمارية الجارية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التعاون فى تدريب وتأهيل العاملين بالهيئة فى مجالات الإدارة واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات الهندسية.

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