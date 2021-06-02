الإمام الأكبر والبرهان يناقشان أهم القضايا على الساحتين العربية والإسلامية

جدة - نرمين السيد - ناقش رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أهم القضايا على الساحتين العربية والإسلامية، وأكد الطرفان ضرورة التكاتف والتضامن بين الشقيقتين مصر والسودان فى مواجهة المخاطر التى تهدد البلدين فكلاهما امتدادا للآخر.





جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الإمام الأكبر من رئيس مجلس السيادة السودانى، تناولا خلاله عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصرى والسودانى، ودور الأزهر فى نشر علوم الدين الإسلامى الصحيحة وتوطيد أواصر الأخوة بين الشعبين. وفى نهاية الاتصال، بعث الإمام الأكبر خالص تحياته وتقديره للفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان وللشعب السودانى الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يمن على السودان بالأمن والأمان، وأن يرزق أهله وشعبه السكينة والاستقرار، وأن يجنب بلادنا كل مكروه وسوء.

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