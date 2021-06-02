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وكتبت "الخليج" فى افتتاحيتها، التى جاءت تحت عنوان "هدنة.. وماذا بعد?" أن مصر تجهد من منطلق واجباتها القومية، وحرصا على الشعب الفلسطينى وقضيته، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل بعد المواجهات الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر تدرك أن تثبيت وقف النار مجرد مقدمة لخطوات لاحقة يجب إنجازها فى أسرع وقت.
وأضافت الصحيفة، أن مصر التى عايشت الصراع منذ بداياته، وقدمت من أجل فلسطين مئات آلاف من أبنائها، تدرك أكثر من غيرها، أن الهدنة وحدها لا تكفي، ولا بد من مقاربات جديدة تضع حدا للعنف وأن الجولة الأخيرة من المواجهات قد تتجدد فى أية لحظة، ما دام سبب الصراع قائما.
وأكدت أن تثبيت الهدنة أمر ضرورى، وكذلك إعادة إعمار القطاع، وأيضا إيجاد حل سريع لمشكلة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل فى غزة، ومئات الأسرى الفلسطينيين فى سجون إسرائيل، وكلها قضايا تساهم فى بناء جسور الثقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الخليج» الإماراتية تشيد بجهود مصر فى تثبيت وقف إطلاق النار بغزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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