أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة لعدد من كليات الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: - د. احمد سيد أحمد حرباوي نائبًا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب. - د. خالد علي الدرندلي نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث. - د. السيد محمد السيد خاطر عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية جامعة القاهرة - د. محمد جمال الدين الأشهب عميدًا لكلية الطب جامعة بنها. - د. احمد جابر الفيومي عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنوفية. - د. أماني محمد شاعر عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ. - د. زغلول عباس حسانين عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان. - د. مها محمد حسني عميدًا لكلية الآداب جامعة حلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة بالجامعات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.