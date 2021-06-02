وزير التنمية المحلية ينقل 3 رؤساء مراكز و مدن بالقليوبية ومطروح وأسيوط...

شعراوى : التقييم مستمر لجميع القيادات بالمحليات ومحاسبة المقصرين والدفع بالقيادات المتميزة لخدمة المواطن

فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قراراً بنقل 3 رؤساء مراكز ومدن إلى وظائف إدارية بالمحافظات ، حيث تضمن القرار الوزاري نقل كل من رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية إلى العمل بديوان عام محافظة القاهرة و رئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح إلى ديوان عام محافظة القاهرة ، و رئيس مركز ومدينة أسيوط إلى ديوان عام محافظة قنا .

وأكد اللواء محمود شعراوي ، حرص الوزارة على التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين والدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.

وجدد " شعراوى" التأكيد على ضرورة تواجد القيادات المحلية بصورة مستمرة بين المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم .

وطالب وزير التنمية المحلية جميع العاملين بالإدارة المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن للحصول على رضاه عن الخدمات المقدمة إليهم .