/634370/رانيا-يوسف-مع-رئيس-برشلونة-تشعل-مواقع-التواصل-الإجتماعي-والجمهور-يعلق-هيخليكي-رأس-حربة

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل من جديد عبر مناصات التوصل الإجتماعي بعد ظهورها في صورة تجمعها برئيس برشلونة الإسباني لابورتا ، قبل أن تنهال التعليقات على الصورة عبر منصات السوشيال ميديا على رأسهم موقع التغريدات القصيرة والمتوسطة تويتر.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على فيس بوك وتويتر صورة رانيا يوسف مع رئيس لابورتا بعد أن علقت رانيا عليها بتعليق مثير ، لتنهال التعليقات من جانب جمهور الرياضة والفن معا في ظل بحث نادي برشلونة على مهاجم جديد وتدعيمات قوية خلال فترة الإنتقالات القادمة.

وعلقت رانيا يوسف على صورتها مع خوان لابورتا مدير نادى برشلونة : " برشلونة ، أنا مع أجمد مدير نادى فى العالم، "، لتنال الصورة إعجاب الكثير من الجماهير العاشقة للنادي الكتالوني قبل ان يعلق أخرين ببعض من السخرية عليها.

رانيا يوسف مع رئيس برشلونة

وجاءت أبرز التعليقات على الصورة: " الصفقة الجديدة وصلت "، "صفقة الموسم"، "دى الصفقة التالتة"، "هيخليكى راس حربة يا رانيا"، "رأس حربة الفريق".

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: أروخو، بيكيه، لينجليه، ديست.

الوسط: ألبا، بوسكيتس، موريبا.

الهجوم: جريزمان، ميسي، ديمبلي.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، ميليتاو، ميجيل.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور، روديجو.

مقاعد بدلاء ريال مدريد ويتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد لونين، مارسيلو، ماريانو، ألتويبي، هازارد، أسينسيو، بلانكو.