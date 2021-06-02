/634373/أليسون-بيكير-يطيح-بمحمد-صلاح-ويتوج-بأفضل-هدف-في-موسم-2021-2022

أعلن نادي ليفربول اليوم الأربعاء، عن أفضل هدف خلال الموسم2021-2022، حيث توج البرازيلي البرازيلي أليسون بيكر، وذلك بعد تفوقه في التصويت علي محمد صلاح، فيما سجل هدفاً صاروخي في ويست بروميتش بالجولة 36، والذي قرب الريدز لدوري أبطال أوروبا في الدقيقة الأخير وانتهي اللقاء بنتيجة 2/1.

واحتل هدف أليسون المركز الأول في تصويت الجماهير، بينما تواجدت ثلاثة أهداف لصلاح في المركز الثاني، الثالث والرابع.

أهداف فريق ليفربول الإنجليزي

والجدي بالذكر أن حقق ليفربول فوز قاتلاً على نادى وست بروميتش، في المباراة التي انتهت منذ على ملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2020-2021، والتي سدد فيها حارس المرمي أليسون بيكر الهدف الثاني في الثواني الأخير من عمر اللقاء.

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وينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث قدم واحدة من أفضل مواسمه مع الريدز.

تشكيل ليفربول ضد وست بروميتش

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون، فيليبس، رييس ويليامز، أرنولد.

الوسط: جونز، فابينيو، تياجو.

الهجوم: ساديو ماني فيرمينو، محمد صلاح.

هدافي الدوري الإنجليزي

وتمكن صلاح من تسجيل 22 هدف في البريميرليج، ليخسر الحذاء الذهبي في الجولة الأخيرة من المسابقة لصالح هاري كين مهاجم توتنهام بهدف وحيد.

نجح الدولي الإنجليزي، هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام هوتسبير، في الظفر بالحذاء الذهبي لموسم 2020/2021، متفوقًا على نجمنا المصري، محمد صلاح مهاجم ليفربول، بفارق هدف واحد.

صلاح وكين دخلا الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة، وهما لديهما نفس العدد من الأهداف، بـ22 هدفًا لكل منهما.

توتنهام واجه ليستر سيتي وانتصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل كين هدفًا، ليتقدم على صلاح، ويصل لـ23 هدف، في حين أن صلاح مع ليفربول، فاز فريقه على كريستال بالاس، وصنع الهدف الثاني ولم يحالفه الحظ في إحراز أهداف.

سون هيونج، توتنهام، 17 هدف.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 17 هدف.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 16 هدف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 15 هدف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 14 هدف.

جوندوجان، مانشستر سيتي، 13 هدف.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 13 هدف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 12 هدف.