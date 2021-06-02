/634375/حادث-مؤلم-مقتل-10-أشخاص-وإصابة-آخرين-في-انفجارين-بالعاصمة-كابول

حادث مؤلم هل علينا مجددًا، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون فى انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول.

استهدف سيارة ركاب

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة فردوس فارامارز، في تصريح لوكالة أنباء باجفاك الأفغانية اليوم الأربعاء، إن الانفجار الأول استهدف سيارة ركاب الليلة الماضية. فيما وقع الانفجار الثانى بعد نصف ساعة في نفس المنطقة.

نقل المصابين إلى مستشفيات كابول

وأوضح أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 12 آخرين في التفجيرين، لافتا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات كابول. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن.

مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة

والأحد الماضي، قال حاكم إقليم هرات في أفغانستان سيد عبد الواحد، إن قنبلة زرعت على جانب طريق قتلت 6 من العاملين في السكة الحديد. ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نسختها الإنجليزية عن عبد الواحد قتالي قوله إن العبوة الناسفة استهدفت سيارة تقل موظفي السكة الحديد في منطقة غريان بالإقليم.

ولم يقدم المُحافظ مزيدًا من التفاصيل عن الحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.