/634371/أنشيلوتي-يطلب-التعاقد-مع-محمد-صلاح-ضمن-الإنتقالات-الصيفية

نشرت تقارير صحفيه عن قرب إنتقال الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول، إلى فريق ريال مدريد، خاصة بعد تعاقد الميرنجي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، حيث قد أبدى أنشيلوتي في وقت سابق عن إعجابه الشديد بمو صلاح، ويذكر أن الإيطالي أنشيلوتي كان قد طلب قميص محمد صلاح، بعد مباراة ليفربول ونابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، كما صرح أنشيلوتي بأنه معجب بأداء صلاح منذ ان كان لاعبا في فريق فيرونتينا وبعد إنتقاله لروما.

هل يتعاقد ريال مدريد مع محمد صلاح؟

وكشفت صحف أسبانيه، عن رغبت ريال مدريد في ضم محمد صلاح، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لدعم صفوف الفريق، حيث يفتقد الفريق الميرنجي إلى مركز الجناح الهداف، وذلك منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس، حيث تعاقد الفريق مع إدين هازارد لدعم مركز الجناح، ولكن اللاعب عانى كثيرا من الإصابات، وغاب عن العديد من المباريات الهامة للفريق.

لماذا يرغب كارلو أنشيلوتي من التعاقد مع محمد صلاح؟

وأوضحت التقارير الصحفية، أن كارلو أنشيلوتي طلب من إداراة ريال مدريد، التعاقد مع محمد صلاح لإفتقاد الفريق إلى مركز الجناح الهداف، وأكد أنشيلوتي أن مو صلاح قادرعلى قيادة الفريق الملكي لإستعادة البطولات إلى ملعب البيرنابيو، وذلك بسبب المعدلات التهديفية الكبيرة لمو صلاح خلال الفترة الحالية، حيث شارك مع فريقه في الموسم الأخير في 51 مباراة، قام بإحراز 22 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي كما قام بصنع 5 أهداف لزملأه بالفريق، وسجل 6 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، و 3 أهداف في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

إنجازات محمد صلاح هذا الموسم

إنضم محمد صلاح إلى قائمة المرشحين لأفضل لاعب في بطولة البريميرليج لموسم 2020/2021، وذلك حسب بوست نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي على مواقع التواصل الإجتماعي، وضمت القائمة مو صلاح بلإضافة إلى 7 لاعبين أخرين، كما ينافس صلاح بهدفه في فريق برايتون على جائزة أفضل هدف في البريميرليج هذا الموسم، واحتل صلاح وصافة الهدفين ب 22 هدف، حيث احتل المركز الاول هاري كين نجم فريق توتنهام.

رحيل مو صلاح عن ليفربول

يأتي ذلك بالتزامن مع الأخبار التي نشرت في الصحف الإنجليزية، عن رغبة محمد صلاح عن الرحيل عن فريق ليفربول، وذلك لخوض تجربة جديدة خارج البريميرليج، كما نشر أحمد حسام ميدو على صفحته الرسمية عبر تويتر، أن محمد صلاح سيرحل عن فريق ليفربول خلال فترة الإنتقالات المقبله.