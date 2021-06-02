/634377/رئيس-البرازيل-يحسم-مصير-تنظيم-كوبا-أمريكا-2021

أكد رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، أن بلده ستنظم بطولة على أراضيها خلال الفترة من 13 يونيو إلى 10 يوليو المقبل.

وتم إسناد البطولة إلى البرازيل بعد سحب التنظيم من الأرجنتين وكولومبيا خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب فيروس كورونا والشغب والمظاهرات.

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وقال بولسونارو في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": " ستستضيف كوبا أمريكا في 4 أو 5 مدن".

هذا ما أكده رئيس ديوان الرئاسة البرازيلية، لويز إدواردو راموس، الذي شكك بالأمس في إمكانية إقامة البطولة في بلده وقال: "ستقام كوبا أمريكا في بلدنا".

وجاءت مجموعة البرازيل كالأتي:

المجموعة الأولى تضم الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا، أوروجواي، تشيلي.

المجموعة الثانية تصم البرازيل، الإكوادور، بيرو، فنزويلا، كولومبيا.

والجدير بالذكر أن أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” أن الأرجنتين لن تستضيف كأس كوبا أمريكا، لتحوم شكوك حول مستقبل البطولة قبل 13 يوما من الموعد المحدد لانطلاقتها. فيما كان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة منخبات أمريكا الجنوبية في الأرجنتين وكولومبيا من 13 يونيو وحتى 10 يوليو لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 مايو والآن حدث الأمر ذاته للأرجنتين بسبب ما وصفه الكونميبول بسبب الكورونا.

ومن ناحيه اخري قد حقق عدد كبير من المنتخابات علي هذه البطولة وإليكم أبرز المواسم التي تم حصد من خلالها علي كأس كوبا أمريكا.

نسخة 1993

المنتخب الأرجنتينى فاز باللقب على حساب المكسيك

موسم 1995

أوروجواى انتزعت اللقب على حساب البرازيل بركلات الترجيح

موسم 1997

البرازيل توجت باللقب على حساب بوليفيا

موسم 1999

فازت البرازيل باللقب على حساب أوروجواي

موسم 2001

توجت كولومبيا باللقب على حساب المكسيك

موسم 2004

انتزعت البرازيل اللقب بركلات الترجيح على حساب الأرجنتين

موسم 2007

احتفظت البرازيل باللقب على حساب الأرجنتين

موسم 2011

حصدت أوروجواى اللقب على حساب باراجواي

موسم 2015

فازت تشيلى باللقب على حساب الأرجنتين

موسم 2016

كررت تشيلى فوزها باللقب على حساب الأرجنتين للمرة الثانية على التوالى بركلات الترجيح

موسم 2019

حصد منتخب الأورجواي اللقب 15 مرة في تاريخة كأثر منتخب توج بالبطولة

موسم 2020