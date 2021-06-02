/634379/إيناس-عبد-الحليم-تطالب-بتوفير-عدد-من-المنافذ-الخاصة-بتطعيمات-كوفيد-١٩-للمسافرين-للخارج
تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء إقتراح برغبة، بشأن توفير عدد من المنافذ والتمركزات الخاصة بتطعيمات كوفيد ١٩ للسادة المواطنين المسافرين للخارج، مؤكدة انه في ظل الأزمة الصحية التي تشهدها العالم قامت العديد من الدول والشركات بتصنيع وانتاج لقاحات فيروس كورونا.
واوضحت النائبة إيناس عبد الحليم، أن ذلك الامر الذي ادى إلى تهافت معظم دول العالم إلى التعاقد على ما يكفيها ويكفي التعداد السكاني لمواطنيها من أجل تطعيمهم وتحصينهم من الإصابة بكوفيد ١٩ في أسرع وقت ممكن.
إيناس عبد الحليم تطالب بتوفير عدد من المنافذ الخاصة بتطعيمات كوفيد ١٩
واضافت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، ان ذلك الأمر الذي أتبعه عدة إجراءات وقائية وإلزامية صارمة من جانب عدد من البلدان ، وعلى رأس تلك الإجراءات إشتراط بعض الدول أن يكون الوافد القادم إلى الإقليم الخاص بها قد سبق له أن حصل على الجرعة الكاملة من لقاح فيروس كورونا .
المسافرين بالخارج
وطالبت البرلمانية بتوفير عدد من المنافذ والتمركزات الخاصة بتطعيمات كوفيد ١٩ للسادة المواطنين المسافرين للخارج وذلك تسهيلاً للإجراءات الخاصة بسفرهم.
واشارت النائبة ان الهدف من توفير تلك التمركزات المستقلة هو في الأساس " عامل الوقت " ، حيث أن معظم هؤلاء الأشخاص مرتبطين بمواعيد طيران ، وأعمال ووظائف في البلد المُضيف ، وهو ما قد لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع الجدول الزمني الذي تتبعه وزارة الصحة والسكان في تطعيم السادة المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح من خلال التسجيل على الموقع الألكتروني المخصص لحجز اللقاح .
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