ضياء الدين داود لـ دوت الخليج: برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يطبق بشكل صحيح«فيديو»

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قال النائب ضياء الدين داو،عضو مجلس النواب،خلال حواره فى موقع دوت الخليج، أن موازنة العام المالي الحالي تريليون و 14 مليار حجم السلف ما بين الاقساط والخدمة، وتسائل النائب ضياء الدين داوود، عن من الذي سيدفع قيمة هذا الدين من الاجيال القادمة؟،لافتا إلى وجود خلل فى التطبيق حتي إذا كان ايجابي مثل منظومة التأمين الصحي الشامل ،والفرق بين معدل الانفاق ومعدل تقديم الخدمة على أرض الواقع.

المنظومة الطبية

ولفت النائب ضياء الدين داود، إلى رداءة الاجهزة الموجودة فى مستشفي التضامن الاجتماعي ومستشفي السلام بمحافظة بور سعيد، نتيجة الاستخدام لسنوات والتي وتحتاج الي تطبيق صحيح للمنظومة،مؤكدا على وجود استعجال فى تطبيق المنظومة يجعلها لا تطبق بشكل صحيح.

جائحة فيروس كورونا

وأشار النائب ضياء الدين داود إلى انتشار جائحة فيروس كورونا فى مصر، متسائلا عن عن خطة الحكومة لمواجهة تفشي هذه الظاهرة والتحور الجديد للفيروس، خاصة مع وجود تقارير بوصول الفيروس الي مصر، مشيرا ألى الاستياء من نظام التعليم الحالي ، وانتهاء العام الدارسي بدون دراسة اي شئ.

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وتابع النائب ضياء الدين داوود، أن هناك بعض المحافظات التي لم يطبق بها منطومة التأمين الصحي، ما يبب معاناة للمواطنين واأطباء انفسهم ،وطاقم التمريض الذين يجابهون فى الصفوف الأولي، ووقوعهم شهداء مشيرا إلى أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018\2019 ، اضافة إلى الزام دفعة مارس 2019 باختيار تخصصات معينة ، لافتا إلى تدخل الاقلية ن عند أزمة قانون الشهر العقاري، التي اثارت استياءفى الششارع المصري الذي استغاث بالرئيس السيسي الذيطالب مجلس النواب بإرجا العمل بالقانون لمدة عامين .