/634382/رئيس-اللجنة-الطبية-بالنادي-الأهلي-يعلن-جاهزية-أفشة-لمواجهة-الترجي

أعلن محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي، أن محمد مجدي أفشة لاعب خط وسط المارد الأحمر، أصبح جاهزا بنسبة كبيرة للمشاركة في مباراة الفريق، أمام الترجي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 19 يونيو الجاري.

تصريحات محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي حول إصابة محمد مجدي أفشة

وكشف شوقي عبر تصريحات إذاعية" هناك أمل كبير في مشاركة أفشة في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، واللاعب يستجيب للبرناج التأهيلي بسرعة كبيرة" وتابع" إذا سارات الأمور بشكل طبيعي، فإن أفشة سيكون جاهز تماما لمباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا، وأن مشاركته وارده جدا وفقا للمعايير الطبية".

غياب محمد هاني عن مباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كما تطرق للحديث عن إصابة محمد هاني مدافع الفريق، وقال" نسبة مشاركة محمد هاني في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، ضعيفة جدا، ولكننا لانريد استباق الأحداث في غياب محمد هاني عن المباراة"، وأتم" نتيجة استجابة محمد هاني للبرنامج التأهيلي ستضح بعد أسبوع، وذلك لأن اللاعب تعرض لشد ثقيل في العضلة".

الجدير بالذكر أن محمد مجدي أفشه، كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام فريق نهضة بركان النغربي، في مباراة نهائي السوبر الإفريقي، والذي توج بها النادي الأهلي للمرة الساتبعه في تاريخه، وانتهت المباراة بنتيجة 2/0، وأحرز الأهداف للمارد الأحمر، محمد شريف مهاجم الفريق، وصلاح محس لاعب الجناح.

سيد عبدالحفيظ يكشف إصابة محمد مجدي افشة

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تعرض اللاعب محمد مجدي أفشة للإصابة خلال مباراة الفريق أمام نهضة بركان، أن اللاعب أجرى أشعة، وأظهرت الإشعة تعرض اللاعب للإصابه بجزع في الرباط الداخلي للكاحل وسيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، كما قد أعلن النادي الأهلي، غياب اللاعب محمد هاني 3 أسابيع، بسبب تعرض اللاعب لشد في العضلة، خلاتل مياراة الفؤيق امام نهضة بركان المغربي، خلال مباراة السوبر الإفريقي امام فريق نهضة بركان المغربي.