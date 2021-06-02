3 مباريات للإسماعيلي قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري.. تفاصيل

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يستعد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي عن خطة الفريق القادمة استعدادا لمواجهات غزل المحلة في الجولة السادسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، بعد الخسارة أمام الزمالك في اللقاء السابق في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وعلم دوت الخليج أن إيهاب جلال المدير الفني للدروايش أستقر على خوض ثلاث مباريات ودية استعدادا لمباريات الدوري الممتاز بعد العودة من التوقف الدولي ، والتي يفتتحها الإسماعيلي بمواجهة غزل المحلة والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون.

مباريات الإسماعيلي الودية استعدادا لمواجهة غزل المحلة

ومن المقرر أن يلاقى الإسماعيلي فى المباراة الأولى فريق كسكادا يوم 7 يونيو الجارى في أول مواجهة أثناء فترة التوقف الدولي، قبل أن يواجه البنك الأهلى في العاشر من يونيو، ويختتم الدروايش مبارياته الودية بلقاء المقاولون العرب والمقرر إقامته يوم 11 يونيو على ملعب الإسماعيلة إستعداد لمواجهة غزل المحلة في منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك :

جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من :

حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء الإسماعيلي :

محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.