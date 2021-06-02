/634384/خلال-24-ساعة-ضبط-14-ألف-قضية-سرقة-تيار-كهربائي

استمرت وزارة الداخلية بواسطة الأمن الاقتصادى في ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة الماضية.

مواجهة كافة أشكال الجريمة

وواصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

حملات لضبط كافة المخالفات

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3051) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (14538) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) من ضبط (294) قضية متنوعة.

1261 قضية تموينية متنوعة

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (48) قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1261) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

ضبط (169) قضية فى مجال "الضرائب العامة

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط (6) قضايا .

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (169) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

كما نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

تهريب وحيازة المواد المخدرة

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط عدد (5) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع- عقاقير طبية)، وفى مجال تهريب النقد تم ضبط (1) قضية، وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (5) قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (17) قضية.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط عدد (1309) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (189) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط (1) قضية هجرة غير شرعية.