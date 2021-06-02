القوى العاملة تنجح فى تحصيل مليون جنيه مستحقات 3 مصريين بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، فى تسوية المستحقات المالية لمواطنين مصريين وافتهما المنية وهما على رأس العمل وأخرى تعذر حصوله على مستحقاته وديًا بإجمالى 250 ألف ريال سعودى، أى ما يعادل مليون و50 ألفًا و516 جنيهًا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى، أن وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات 3 عمال يعملون لدى 3 شركات مقاولات وبترول بالرياض، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، فى تقريره للوزير إن المكتب قام بتحصيل مستحقات المواطن المصرى"هيثم م.م.أ والذى وافته المنية وهو على رأس العمل وديًا من الشركة وإرسالها إلى ورثته بمصر، إذ أنه كان يعمل مراقب خطوط النفط بإحدى شركات البترول وتم تحويل مبلغ 79029 ريال إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتى قامت بتحويلها إلى ورثته بمصر.

كما قام المكتب بتحصيل مستحقات المواطن المصرى"محمد.ع.م.أ" والذى كان يعمل مهندس بإحدى شركات المقاولات العامه بالرياض ووافته المنية وهو على رأس العمل فتم مخاطبة الشركة لتحصيل مستحقاته وقامت الشركة بتحويل مبلغ 99.200 ريال لحساب السفارة المصرية بالرياض وتم تحويل المبلغ إلى ورثته بمصر.

وقال أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن المكتب قام بتحصيل مستحقات المواطن المصرى "بلال.م.ع.ت" والذى كان يعمل بشركة محدودة للمقاولات بالرياض ، ونظرًا لتعذر التسوية الودية مع إدارة الشركة تم اللجوء إلى القضاء وصدر حكم قضائى بالمستحقات بقيمة 71.843 ريال وتم تنفيذ الحكم وصدر الشيك بالمستحقات وتم مخاطبة مكتب العمل لحصول العامل على تأشيرة خروج نهائى وعودته إلى أرض الوطن.